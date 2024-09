Andrea Riccardi: die Resignation ablegen, wir müssen der Geschichte einen Sinn geben, jetzt, wo die Kultur des Friedens scheinbar immer mehr verschwindet

In diesen Zeiten über den Frieden zu sprechen, mag wie ein Traum erscheinen. Aber in einer Zeit, in der die Kultur des Friedens so gut wie verschwunden ist, „befreit uns die Vorstellungskraft von der Resignation“, sagte Andrea Riccardi bei der Eröffnungsversammlung des von Sant'Egidio organisierten internationalen Friedenstreffens in Paris. "So können Alternativen geschaffen werden."

Der Vorschlag eines olympischen Friedens angesichts der Konflikte wurde während der Olympischen Spiele und der Paralympics unbeachtet gelassen, doch die Bemerkung von Emmanuel Macron, dem Präsidenten der Französischen Republik, dass der Friede unrein sei, ein Weg, dem man folgen müsse, um - in Anlehnung an Camus - der Geschichte einen Sinn zu geben, ist von aufmerksamen Realismus. Für so viele Völker „ist es Zeit für den Krieg. Ein Krieg, der sich ausbreiten könnte“, während in Europa oder anderswo vom Einsatz der Atomwaffe die Rede ist: ‚Wir haben gesehen, wie sich eine solche realistische Politik ausbreitet, die am Ende keine Kraft mehr hat‘. Im gegenwärtigen Kontext werden Kriege verewigt: Ohne Ende erzeugen sie eine „pervertierte Nachkommenschaft“. Der Konflikt droht zu einer Form der Sucht zu werden. "Imagine Peace“ wird sich mit Konfliktsituationen beschäftigen, die nicht vereinfacht werden können, aber auch nicht in der Luft hängen gelassen werden dürfen.