Macron wendet sich an Sant'Egidio und die in Paris versammelten Religionsoberhäupter: "Es gibt ein enormes Bedürfnis nach visionärer Vorstellungskraft"

Lasst die Phantasie an die Macht zurückkehren. Das ist eine neue Art, einen Slogan aus den 1960er Jahren zu interpretieren. Es ist ein Vorschlag, den Emmanuel Macron, Präsident der französischen Republik, in seiner Rede beim internationalen Friedenstreffen der Gemeinschaft Sant'Egidio in Paris „Imagine Peace“ gemacht hat. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die kopieren, und zu wenige, die schöpferisch tätig sind. Die Formen des Nationalismus, die mit der Identität verbunden sind, sind in gewisser Weise eine Kopie von etwas. Angesichts der Szenarien der Gegenwart haben wir in allen Breitengraden „einen immensen Bedarf an Vorstellungskraft“.