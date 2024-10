4. Oktober: in Mosambik wird der Frieden gefeiert. Treffen und Versammlungen in Schulen in Städten und Dörfern. In Maputo fand eine interreligiöse Gedenkfeier statt

Der 4. Oktober ist in Mosambik der Tag des Friedens (Dia da Paz). Die mosambikanischen Gemeinschaften von Sant'Egidio begehen den Jahrestag des 1992 in Rom unterzeichneten Friedensvertrags an dem Tag, der dem heiligen Franziskus gewidmet ist, mit öffentlichen Initiativen im ganzen Land: Märsche, Treffen in Schulen, Gebetsstunden und interreligiöse Treffen, die gemeinsam mit lokalen Vertretern verschiedener Kirchen und Religionen organisiert werden.

Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den Dörfern und im Landesinneren. Das Ziel ist, die Erinnerung an die Geschehnisse nicht zu verlieren - in einer Zeit, in der die Zusammenstöße im Norden des Landes die Sorge vor einem neuen "weit verbreiteten Krieg" wecken. Es soll das Bewusstsein vermittelt werden, dass der Frieden jeden Tag aufgebaut werden muss und dass jeder durch seine Entscheidungen und sein Handeln dafür arbeiten kann.

Das zentrale Ereignis des Tages war das interreligiöse Treffen auf dem Vorplatz der Kathedrale von Maputo, das auf der Facebook-Seite von Sant'Egidio Lusofonie übertragen wurde.