Der Krieg im Nahen Osten und die Falle der Gewalt: ein Ausweg. Leitartikel von Marco Impagliazzo in Avvenire

Ein einfacher und mühsamer Ausweg

Die wahre "Rache" - so lehrt uns ein weiser Jude - ist das Leben.



Im Jahr 2009 nahm Israel Meir Lau, Oberrabbiner von Tel Aviv und später von Israel, an einer interreligiösen Gedenkfeier in Auschwitz teil, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio im "Geist von Assisi" organisiert wurde. Er sprach auf dem, wie er es nannte, "größten Friedhof der Menschheit". Er sagte: "Im Lager Buchenwald, wo ich mit acht Jahren befreit wurde, sah ich an der Wand einer Baracke dieses Folterlagers das hebräische Wort 'necume' geschrieben: 'Rache'. Es war das letzte Wort eines in dieser Kammer gefolterten Mannes, eines Opfers von Buchenwald: Rache. Ich frage mich: Welche Rache können wir, die wir an den Allmächtigen glauben, ausüben? Aber auch nur wir als Menschen? Vor ein paar Stunden erhielt ich einen Anruf von meiner Enkelin, die sagte: 'Opa, vor einer halben Stunde habe ich einen weiteren Urenkel zur Welt gebracht. Er wurde heute in Israel geboren.' Da dachte ich: Das ist meine Rache. Das ist meine Antwort. Das ist meine Lösung: Leben und leben lassen."

Vor dem grausamen Friedhof am 7. Oktober sind die Worte von Rabbi Lau - einem Überlebenden der Shoah - ein wertvoller Hinweis: Leben und leben lassen, das ist die "Necumene", die einzig wahre Rache. "Rache", diesen Ruf hört man heute überall. Eine der Bedeutungen des Begriffs ist 'einen Preis bieten'. Aber welchen Preis können wir für das Geschehene verlangen oder erhalten? Das Wort "Rache" ist in aller Munde: bei Israelis und Palästinensern gleichermaßen. "Blut fließt, wie Tränen; die Wut wächst, zusammen mit dem Wunsch nach Rache, während es scheint, dass sich nur wenige um das kümmern, was am nötigsten ist und was die Menschen wollen: Dialog, Frieden", schrieb Papst Franziskus gestern. Es scheint, dass der einzige Weg angesichts der Tragödie in Gewalt, bewaffneter Vergeltung und Vergeltung besteht.

Schauen wir uns die Ergebnisse eines solchen Vorgehens an: über 1.400 getötete Israelis, weiterhin über 100 Geiseln, ein zerstörter Gazastreifen, 2 Millionen obdachlose Palästinenser, über 40.000 Tote... Dasselbe geschieht im Libanon und es wird ein Flächenbrand mit dem Iran befürchtet. Ein Teufelskreis aus Rache und Vergeltung ohne Ende.

Das Gleiche gilt für die Russen und die Ukrainer: Völker, die sich einst nahestanden und nun abgrundtief voneinander entfernt sind und deren gegenseitiger Hass ins Unermessliche wächst. So auch in Afrika, im gepeinigten Kivu, im Sudan und anderswo. Die Führer einer chaotischen Welt finden nichts Besseres als eine Sprache der Härte und der Gewalt, die ausschließlich auf ihre eigenen Gründe ausgerichtet ist. "Nekume" scheint die Chiffre unserer Zeit zu sein. Aber es gibt einen Ausweg aus dieser höllischen Falle. Es ist ein Weg, der einfach und mühsam zugleich ist: der Versuch, das Leiden der anderen zu verstehen. Es ist wahr: der Schmerz macht blind. "Was macht uns blind und taub für das Leid der anderen?" - fragte sich die israelische Psychologin Ayelet Gundar-Goshen in La Stampa: "Was wir auf unseren Fernsehbildschirmen sehen, sind Bilder unseres eigenen Leidens, die zurückgespiegelt werden. Dieser Schmerz kann uns blenden: Wir sehen nur unser eigenes Leid. Der Schmerz der Menschen aus Gaza ist für die Augen der Israelis unsichtbar, der Schmerz der Israelis ist für die Augen der Leute in Gaza unsichtbar."

Wenn man blind ist, muss man aus sich herausgehen, um zu sehen, und dazu muss man begleitet werden. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung als demokratische Bürger und als Gläubige: Statt dem spaltenden Fanatismus nachzugeben, sollten wir versuchen, das Leid auf beiden Seiten zu verstehen und einen Ausweg aus der Trübung der Sehkraft des Herzens suchen. Benedikt XVI. schrieb in "Deus caritas est": "Das Programm des Christen sei das des barmherzigen Samariters, das Programm Jesu: Es ist ein Herz, das sieht" (Nr. 31). Ein Herz, das sieht, bleibt nicht von sich selbst geblendet, sondern hilft anderen zu sehen.

Angesichts der Tragödie im Nahen Osten, die sich immer weiter auszudehnen droht, sowie der Rückkehr des Krieges in Europa aufgrund der russischen Aggression gegen die Ukraine darf sich unsere Haltung nicht auf Jammern, Beleidigt-sein oder Pessimismus beschränken. Als Europäer haben wir die Verantwortung, die mit dem Geschenk des jahrzehntelangen Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg einhergeht. Anstelle von Selbstmitleid sollten wir mit Würde und Mut auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren, von denen die erste der Krieg ist. Die erste davon ist der Krieg. Letzterem muss die Respektabilität und Unvermeidlichkeit genommen werden, die ihn schon zu lange begleiten. Wir müssen uns in jedem Umfeld mit Nachdruck Gehör verschaffen: "Die wahre "Rache" - so lehrt uns ein weiser Jude - "ist das Leben".

[Marco Impagliazzo]