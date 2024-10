Welttag gegen die Todesstrafe: in dieser Zeit der Konflikte und Gewalt muss der Einsatz inständig und kreativ fortgesetzt werden, damit sich eine Kultur des Lebens durchsetzt

Der Welttag gegen die Todesstrafe wird in diesem Jahr in einem internationalen Kontext begangen, in dem Gewalt, Terrorismus und Konflikte überall zunehmen - 59 Kriege sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Gange - mit dem realen Risiko einer Entwicklung zu einem „größeren Krieg“, der vielen, wie Andrea Riccardi kürzlich sagte, „ein unausweichliches Schicksal zu sein scheint, dem zu viele betäubt sind“. (der Text)

So hieß es kürzlich auf dem Internationalen Friedenstreffen in Paris in dem Forum, das dem Thema „Das Leben des Menschen ist immer weniger wert“ gewidmet war. Auf die erste unmittelbare Bestürzung, die ersten „Schreie nach Frieden“, folgten Resignation, Gleichgültigkeit, Unbeweglichkeit. Wir müssen uns sagen: Wir sind in eine neue historische Epoche eingetreten, die von Kriegsregimen beherrscht wird. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die geopolitische Landschaft, sondern auch auf unsere Wahrnehmung der anderen und von uns selbst, auf unsere Menschlichkeit“. (Forumstexte)

Wir sind uns bewusst, dass die Gewöhnung an den Krieg und seine Gewalt die Voraussetzungen dafür schafft, dass der lange Weg zur Abschaffung unterbrochen wird, dass es Rückschritte auf der Ebene der Menschenrechte und sogar Rückfälle auf der juristischen Ebene gibt, wie die Annahme von militärischen Kriegsgesetzen in einigen Staaten, das Kriegsrecht oder die jüngste Wiedereinführung der Todesstrafe in der Demokratischen Republik Kongo zeigen.

Gerade deshalb ist es heute mehr denn je notwendig, den Kampf gegen die Todesstrafe mit Beharrlichkeit und Kreativität fortzusetzen. Ein Kampf für das Leben, für die Zivilisation, für die Abkehr von einer Kultur des Todes.

Es ist notwendig, den Weg zur Abschaffung der Todesstrafe zu stärken, indem wir die Entwicklung des zivilen und rechtlichen Bewusstseins fördern. In diesem Sinne sind die nächsten Monate entscheidend, um den Vorschlag für ein weltweites Moratorium zu unterstützen, über den die Vereinten Nationen in den nächsten Monaten entscheiden werden.

Eine Barriere gegen die Invasion des Todes zu errichten, ist die tägliche Arbeit der Gemeinschaft Sant'Egidio weltweit, die aus einer Vielzahl von Initiativen besteht, die von einer vielfältigen Arbeit in den Gefängnissen über die Förderung der Korrespondenz von Tausenden von Menschen aus der ganzen Welt mit Todeskandidaten bis hin zur Versendung von Appellen gegen die Hinrichtungen und der Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Bewegung „Städte für das Leben“ mit Tausenden von Städten in der Welt reichen, die sich in ihren Gesetzen öffentlich gegen die Todesstrafe aussprechen. (Link zum Blog)

Um diese breite internationale Bewegung gegen jede Form der Hinrichtung und für alles Leben zu stärken, organisiert Sant'Egidio auch regelmäßige Konferenzen zwischen Justizministern aus Ländern, die die Todesstrafe abschaffen und solchen, die sie beibehalten wollen. Die nächste internationale Konferenz mit dem Titel „Keine Gerechtigkeit ohne Leben“ wird am 28. und 29. November 2024 in Rom stattfinden.