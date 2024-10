Die Ausstellung "Schiffbruch - Landung" von Venedig nach Rom: Drama und Hoffnungen von Migranten aus der Sicht der Kunst

Die Ausstellung "Schiffbruch - Landung" der Kunstwerkstätten von Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit dem Künstler César Meneghetti wurde in Rom im großen Gebäudekomplex von San Michele a Ripa Grande eingeweiht.

Die Ausstellung kommt aus Venedig nach Rom, wo sie mehrere Monate lang mehr als zwanzigtausend Besucher anzog.

Die Ausstellung umfasst drei Werke: die Installation von 3129 kleinen Papierbooten, die von behinderten Künstlern aus den Kunstwerkstätten von Sant'Egidio angefertigt wurden und die Migranten darstellen, die auf den Reisen der Hoffnung im Jahr 2023 ihr Leben verloren haben, vor einem digitalen Meer, auf dem ihre Namen zu lesen sind; Marianna Capriolettis grafische Neuinterpretation von Gericaults Gemälde Das Floß der Medusa (1816), die die Dramatik des Schiffbruchs zum Ausdruck bringt, und das Triptychon, das der sicheren Landung gewidmet ist, dargestellt durch die humanitären Korridore, das Ergebnis der Kunst von Roberto Mizzon.

Die Werke sind das Ergebnis der Synergie zwischen César Meneghetti und den Künstlern mit Behinderung der Kunstwerkstätten von Sant'Egidio, die beide davon überzeugt sind, dass die Kunst niemanden ausschließen darf, sondern eine integrative Kraft besitzt, die in der Lage ist, Vorurteile abzubauen.

In der Tat verwandelt sich die Zerbrechlichkeit dieser Künstler in eine kommunikative Kraft, die der "Wegwerfkultur" entgegenwirkt, die den Schwächeren zu einem Objekt der Isolation, der Ablehnung oder des Gefangenseins macht, anstatt ihn zu einem aktiven und integrierten Subjekt zu machen.

Es ist kein Zufall, dass sich das Thema dieser Werke um das Drama der Migranten dreht und den Besucher auf eine ideelle und künstlerische Reise führt, die von den Schiffbrüchen ausgeht, d.h. von dem Schmerz, der Angst, den Gefahren - die durch die Unsicherheit der Papierboote gut zum Ausdruck kommen, durch die Namen der Toten, die in einem digitalen Meer, das sich plötzlich rot färbt, und durch die grafische Arbeit von Marianna Caprioletti ausgesprochen werden, bis sie in der Heiterkeit eines Weges der Rettung, einer Landung in den humanitären Korridoren, dargestellt in Roberto Mizzons Triptychon "Humanitarian Corridors 2024", aufgehen.



"Ein Werk, das zuhört und zum Innehalten auffordert" , so der Kurator Alessandro Zuccari, der auch auf den bedeutenden Ausstellungsort in Rom hinwies: den antiken Monumentalkomplex von San Michele a Ripa aus dem siebzehnten Jahrhundert, der ein Hospiz, ein Waisenhaus und dann bis in die 1960er Jahre ein Jugendgefängnis war.

Heute ist es der Sitz des Zentralinstituts für Restaurierung, das mit dieser Initiative von Sant'Egidio zum ersten Mal neben der Ausstellung - wie der Direktor, der Architekt Luigi Oliva, betonte - auch eine Reihe von "integrativen Workshops" anbietet, an denen Schüler und Experten für Restaurierungstechniken sowie Menschen mit Behinderungen teilnehmen werden.

Durch die Darstellung der Realität von Migranten und Flüchtlingen in der Sprache der Kunst soll diese Ausstellung zu einer aktiven Sicht der Welt anregen und das Interesse an und die Kenntnis von aktuellen Themen wie Ungleichheit zwischen den Völkern und Solidarität fördern.