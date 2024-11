Anteilnahme, Gebet und Solidarität der Gemeinschaft Sant'Egidio in Spanien mit den Opfern der Überschwemmungen in der Region von Valencia

Die Gemeinschaft Sant'Egidio bekundet ihre Anteilnahme mit den Angehörigen der vielen Todesopfer und ihre Solidarität mit allen, die von den verheerenden Überschwemmungen in Ostspanien, insbesondere in der Region Valencia, betroffen sind.

Die zerstörerische Gewalt dieses DANA (Akronym für Isoliertes Atmosphärisches Tiefdruckgebiet in großer Höhe) hat sich als Folge des offensichtlichen Klimawandels verschärft und macht die Entwicklung neuer Schutz- und Präventionsmaßnahmen erforderlich.



Angesichts von Tragödien dieses Ausmaßes bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass „wir uns nicht selbst retten können“ und dass es notwendig ist, sich zu vereinen und die Geschwisterlichkeit insbesondere mit den Leidenden zu stärken.



Die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Spanien haben sich im Gebet für die Opfer dieser Tragödie versammelt und sammeln in den verschiedenen Städten Hilfsgüter, um der von dieser Tragödie am stärksten betroffenen Bevölkerung zu helfen.



DIE SOLIDARITÄTSINITIATIVEN VON SANT'EGIDIO SPANIEN UNTERSTÜTZEN