"Being born is not enough" - ein Buch über das BRAVO!-Programm und die Geburtenregistrierung in Afrika, das in Blantyre vorgestellt wurde

Am 7. November wurde in Blantyre das Buch "Being born is not enough" vorgestellt, es ist eine englische Übersetzung eines italienischen Buches über das Engagement des BRAVO!-Programms für die Geburtenregistrierung von Kindern in Afrika.

Es war eine Gelegenheit, über den Beitrag nachzudenken, den das BRAVO!-Programm seit 2015 zur Stärkung des Personenstandssystems in Malawi geleistet hat, indem es Familien sensibilisiert, Personal geschult und die kostenlose Geburtenregistrierung von Babys und Kindern in Gesundheitszentren gefördert hat. In den von BRAVO! unterstützten Zentren sind mehr als 400.000 Kinder in Malawi aus der Anonymität herausgetreten.

Zu den Rednern gehörten Dr. Focus Maganga von der Abteilung für Sprach- und Kommunikationsstudien an der Universität für Wirtschaft und angewandte Wissenschaften in Malawi und Dr. Noel Chikhungu, Direktor des Nationalen Registrierungsbüros (NRB), der die Auswirkungen des Programms auf das Leben von Millionen von Kindern in Malawi, Mosambik und Burkina Faso schilderte, die vor der Unsichtbarkeit bewahrt wurden.

Potipher Magombo, der nationale Koordinator des BRAVO!-Programms, erläuterte, wie das Programm entstanden ist, weil er die Schreie der Kinder hörte, deren Rechte zu oft verletzt werden.

Unter den Gästen befanden sich auch der Direktor des Gesundheitsdienstes der Stadtverwaltung von Blantyre, Semdan Seunda, der Direktor für Planung und der Bezirksbeauftragte von Blantyre, der leitende Meldebeamte, Vertreter des Sozialamtes, die wichtigsten Meldebeamten von Blantyre, Mangochi und Balaka - wo das "BRAVO!"-Programm aktiv ist - sowie Freiwillige, Freunde und junge Menschen aus verschiedenen Teilen von Blantyre.