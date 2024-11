Die neue Ausgabe "Das Wort Gottes jeden Tag" von Vincenzo Paglia für das Lesejahr 2024/2025 ist auf Deutsch erschienen

Vicenzo Paglia, Das Wort Gottes jeden Tag 2024-2025, Echter-Verlag, Würzburg 2024, ISBN 978-3-429-06755-7

Das Wort Gottes für jeden Tag 2024-2025 ist im Jahr des Jubiläums angesiedelt. Das Heilige Jahr ist in der biblischen Tradition verwurzelt. Papst Franziskus greift diese Tradition auf, um die Hoffnung auf eine neue Zukunft zu stärken. Deshalb hat er als Motto für das Heilige Jahr „Pilger der Hoffnung“ gewählt. Heute befinden wir uns inmitten der Kriege in der Ukraine und im Heiligen Land und den anderen 57 noch offenen Konflikten, in einem Klima des Hasses und der Konflikte, das eher zu wachsen als zu schwinden scheint. Wir dürfen uns nicht als Außenstehende bezeichnen. Wir stehen nicht zufällig am Rande des Abgrunds, sondern wegen der unverantwortlichen Ignoranz der gesamten Menschheit. Jeder ist aufgefordert, einen Funken Verantwortung, Kreativität und Mut zu zeigen. Es ist unerlässlich, sich auf den Weg zu einer geistigen Wiedergeburt zu machen, damit die Gesellschaften in Menschlichkeit, Liebe und Geschwisterlichkeit wachsen. Pilger der Hoffnung im Heiligen Jahr mit der täglichen Begleitung durch das Wort Gottes.