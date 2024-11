1000 Tage seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ein Friedensgottesdienst mit Kardinal Matteo Zuppi in Santa Maria in Trastevere in Rom

Tausend Tage nach dem Ausbruch des großen Krieges in der Ukraine fand in der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom eine Liturgie, um inständig für den Frieden zu beten.

Unter dem Vorsitz des Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, nahmen an der Liturgie in der vollbesetzten Basilika die ukrainische First Lady, Frau Olena Zelenska, Frau Laura Mattarella als Vertreterin des Präsidenten der Italienischen Republik, die First Ladies von Serbien, Litauen und Armenien, der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, und der Gründer Andrea Riccardi sowie eine große Delegation des diplomatischen Korps mehrerer Länder teil.

„Der Frieden“, so der Kardinal in seiner Predigt, “ist niemals Schwäche, sondern Stärke, wenn er in einem glaubwürdigen Rahmen ernsthaft garantiert wird. Und es ist klar, dass dies die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft ist, und dabei denke ich insbesondere an Europa, das gerade deshalb entstanden ist, um den undenkbaren Frieden zwischen Völkern zu schaffen, die sich jahrhundertelang bekämpft haben, eine internationale Gemeinschaft, die nicht nur aus denjenigen besteht, die die Macht und die Pflicht haben, Entscheidungen zu treffen, sondern aus allen, die Druck ausüben, um neue, starke und klare Bedingungen zu schaffen, um Lösungen zu finden, die gerecht sind und dem Recht entsprechen. Es muss viel mehr und mit mehr Mut getan werden. Papst Franziskus hört nicht auf, dies zu fordern. Hören wir nicht auf, Gott um das Geschenk des Friedens zu bitten“.