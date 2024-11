Die Gemeinschaft Sant'Egidio bekundet ihre Freude und Dankbarkeit über das päpstliche Dekret, das das Märtyrium anerkennt und den Weg für die Selligsprechung von Floribert Bwana Chui auftut

Die Gemeinschaft Sant'Egidio freut sich über die Genehmigung von Papst Franziskus, das Dekret des Dikasteriums für die Seligsprechung von Floribert Bwana Chui zu verkünden, und schließt sich der großen Freude der Kirche von Goma über das Glaubenszeugnis, die Aufrichtigkeit und Heiligkeit dieses jungen Mannes an. Er nahm am Leben der Gemeinschaft im Gebet und in der Liebe zu den Armen in der gepeinigten Region Kivu teil, die seit Jahren von einem schmerzhaften Bürgerkrieg zerrissen wird.

Floribert, ein Mitglied der Gemeinschaft Sant'Egidio von Goma, war Zollbeamter an der Grenze zu Ruanda und weigerte sich, Ladungen mit verdorbenen Lebensmitteln gegen Geld einführen zu lassen. Dafür wurde er im Juli 2007 im Alter von 26 Jahren gefoltert und getötet, ein Märtyrer der Korruption, die die Zukunft und die Hoffnungen des afrikanischen Kontinents verseucht. Sein Widerstand gegen das Böse ist ein Zeichen der Hoffnung.

Mit folgenden Worten erinnerte Papst Franziskus am 2. Februar 2023 im Stadion der Märtyrer in Kinshasa bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo an ihn:

„Ein junger Mann wie Floribert Bwana Chui, erst sechsundzwanzig Jahre alt, wurde in Goma getötet, weil er die Einfuhr von verdorbenen Lebensmitteln blockierte, weil sie der Gesundheit der Menschen geschadet hätten. Er hätte die Sache auf sich beruhen lassen können, sie hätten es nicht herausgefunden und er hätte davon profitiert. Aber als Christ betete er, dachte an andere und entschied sich, ehrlich zu sein und den Schmutz der Korruption abzulehnen. Das bedeutet, dass man seine Hände sauber hält, während die Hände, die mit Geld handeln, blutig werden. Wenn dir jemand einen Umschlag hinhält, dir Gunst und Reichtum verspricht, dann tappe nicht in die Falle, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht vom Sumpf des Bösen verschlingen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, glaube nicht an die dunklen Machenschaften des Geldes, die dich in die Nacht stürzen. Aufrichtigkeit bedeutet, am Tag zu leuchten, das Licht Gottes zu verbreiten, die Seligpreisung der Gerechtigkeit zu leben: Besiege das Böse durch das Gute!“