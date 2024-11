"Die Liebe zu den Armen und den Straßenkindern bilden das Herz des Martyriums von Floribert". Die Worte von Andrea Riccardi am Tag der Anerkennung des Martyriums von Floribert Bwana Chui

Matthäus 11,25-26

"In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen."

Mit großer Freude gebe ich bekannt, dass Papst Franziskus heute das Martyrium von Floribert Bwana Chui anerkannt hat, der 1981 geboren und am 8. Juli 2007 in Goma, Kongo, aus Hass gegen den Glauben getötet wurde, wie es im Dekret heißt. Im Hass gegen den Glauben. Im Alter von 26 Jahren wurde er von der Mafia wegen seines Widerstands mit dem Tod bestraft, die versucht hatte, ihn zu korrumpieren. Ein Widerstand, der für sie unverständlich war.

In einer kriegerischen Region, mit vielen ethnopolitischen Bewegungen im Kampf, durchzogen von starken wirtschaftlichen Interessen, in Auseinandersetzung mit Kriminellen, war Floribert von klein auf von einem großen Wunsch zu leben beseelt, er wollte für andere Gutes tun. Seine Begegnung mit Sant'Egidio brachte ihn zu den Armen, zu den Straßenkindern, die von den Menschen als Randgruppen, kriminelle und gewalttätige Banden angesehen werden, die stehlen und einschüchtern. Sie brachte ihn zur Schule des Friedens, die er als Werkstatt der neuen Kongolesen betrachtete.

Er hatte erkannt, dass die Armen nicht nur eine andere Ethnie sind, die für immer verloren ist. Ein Freund erzählt: Er sprach oft von den Straßenkindern, er sagte, dass wir nicht anders sind, dass wir genauso sind wie sie. Sie haben sich das Leben, zu dem sie aufgrund bestimmter Umstände gezwungen wurden, nicht ausgesucht.

Ich möchte gleich sagen, dass seine Liebe zu den Jugendlichen einer der Ursprünge seines Martyriums war. Er begann, sie als seine Familie zu betrachten, während er sich mehr und mehr für alle Dimensionen der Gemeinschaft interessierte. Er liebte den Frieden, und man erzählte ihm die Geschichte des Friedens in Mosambik, und er träumte davon in Kivu.

Als junger und religiös interessierter Mensch erlebte Floribert in der Begegnung mit der Gemeinschaft eine Bekehrung. Die Armen und das Wort Gottes. Seine Bibel, die in St. Bartholomäus aufbewahrt wird, steht heute wie eine kostbare Reliquie vor uns. Er liebte die Bibel und sagte in ihrer Schlichtheit zu seinen Freunden: „Wenn du ein Problem hast, was immer es auch sein mag, sei nicht beunruhigt, nimm das Evangelium und lies es. Es wird dich trösten und dir Freude bereiten. Denn so wusste er, wie man das Wort Gottes bricht.

Er war ein Jugendlicher und glücklicher Mann, aber auch stark. Er strahlte Sympathie aus und wurde zu einem Anführer für junge Menschen. Er wurde von Goma nach Kinshasa geschickt, um eine Berufsausbildung zu machen. Damals rieten ihm alle, in Kinshasa zu bleiben, wegen der Möglichkeiten, die die Hauptstadt bot, aber auch, um dem Klima der Gewalt und Willkür in Goma zu entkommen. Es gab auch eine schwierige Familiengeschichte, sein Vater war wegen politischer Fragen ermordet worden. Es war Floriberts Großvater, und riet ihm dringend, nicht nach Goma zurückzukehren. Aber er, der den Kurs abgeschlossen hatte, wollte sein Goma nicht verlassen.

Wovon hat er geträumt? Er träumte von Veränderungen, angefangen bei den Straßenkindern.

Also kehrte er in sein gewohntes Leben zurück und begann als Schadensbeauftragter für Waren aus Ruanda zu arbeiten. Er setzte seinen Dienst mit Begeisterung und Kreativität fort. Ein wertvoller Zeuge ist Jonathan, ein Straßenjunge, der von der anderen Seite des Sees nach Goma gekommen war, weil er das Boot bestiegen hatte und nicht mehr aussteigen konnte und in Goma auf der Straße geblieben war, und auf dem Rückweg von Kinshasa brachte Floribert ihn nach Hause.

Jonathan erinnert sich: „Was ich an Floribert am meisten mochte, war, dass ich mich besser fühlte, wenn ich mit ihm sprach. Sicher, er bezahlte meine Ausbildung, ich war glücklich, aber das war nicht der Punkt. Geld war nicht das Wichtigste. Im Gegenteil, wenn er vorbeikam, musste keiner von uns Straßenkindern ihn um Geld bitten, das hatten wir gemeinsam beschlossen, denn man bittet seine Freunde nicht um Geld. Das Wichtigste“, fährt Jonatha fort, "war die Tatsache, dass er sich um mich kümmerte, seine Zuneigung, die Tatsache, dass er mir Ratschläge gab, dass er sich für dieses und jenes, für mich im Allgemeinen interessierte." Floribert war in der Tat ein Mann des freundlichen Wortes zu allen. Dieses Wort war seine Waffe.

Er hat es gewagt, sich der Diktatur des Materialismus und der Korruption zu widersetzen, die Goma mit allen Fasern und in allen Institutionen durchdringt, die zur Gewohnheit geworden ist. Ein kleiner Mann, der auf den Fotos ein wenig wie ein Intellektueller oder ein Beamter aussieht, der sich den Herren des Geldes entgegenstellt, den Männer, die Waffen und Millionen von Dollar bewegen, mit Verbindungen zur Politik und zur Armee.

Eine verdorbene Ladung musste durchgeschleust werden, mal war es verdorbener Reis, mal war es gebrauchter, mit Glas vermischter Reis, mal war es verschmutzter Reis. Auf den Zolldirektor wurde Druck ausgeübt: Reichen 1.000 Dollar? Er sagt nein, und sie verstehen das nicht und bieten 2.000 an. Und er sagt nein, und sie bieten 3.000. Und er sagt immer wieder Nein, es ist nicht das Nein einer Verhandlung, es ist ein anderes Nein.

Normalerweise sagen die Leute, um die Korruption in Kivu, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt zu rechtfertigen: Wenn ich es nicht tue, wird es jemand anderes für mich tun. Und dann haben einige Freunde zu ihm gesagt: Aber glaubst du, du kannst die Welt verändern? Diejenigen, die ihn begleiteten, sahen, dass er heftige Drohungen auf seinem Mobiltelefon erhielt, das er oft aus Wut ausschaltete. Ein Freund hörte, wie er wütend wie nie zuvor antwortete: „Nyiye amuta nikaza!“, was auf Suaheli bedeutet: Ihr könnt mich nicht zwingen!

Aber wer wird nicht von den kriminellen Mächten gezwungen? Wer kann Widerstand leisten? Wie kann ein 26-Jähriger das wagen, der den Herren des Geldes als sturer Trottel erschien. Aber Floribert sagte, unter Schmerzen, in Angst, es war seine Woche der Qual: Aber wie kann ich zulassen, dass die verdorbene Ware die Menschen vergiftet! Wie kann ich zulassen, dass verdorbene Ware meine Jungen vergiftet, die Schuljungen, die Straßenkinder! Also sagt er: „Lieber sterben, als dieses Geld anzunehmen“.

Als er also in jenen hektischen Tagen ein Geschäft verlässt, in dem er eine Krawatte gekauft hat, im schönsten Bild hat er eine schöne Krawatte, als er das Geschäft verlässt, wird er entführt und verschleppt. Der Deal ist groß, denn wer Zeuge der Entführung wird und ihn erkennt, wird ein paar Tage später eliminiert.

Armer Floribert, sein Tod wird von Folter begleitet, von eisernen Schlägen auf den ganzen Körper, vor allem auf seine Genitalien, als Zeichen der Verachtung. Die Folter, dass ihm jemand alle Zähne zieht, und schließlich die Strangulierung. Es war notwendig zu terrorisieren, ein Exempel musste statuiert werden. Niemand wird danach den Mut haben, zu den Herren des Geldes zu sagen: „Nyiye amuta nikaza! Ihr werdet mich nicht zwingen können!“

Der Papst hat das Martyrium anerkannt und Floribert Bwana Chui ist selig. Selig sind die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der schwache 26-Jährige hat die übermächtigen Herren des Todes überwunden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werdeen satt werden. Vor allem aber hören wir in Floribert erfüllt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, das Gebet Jesu, weil du das den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast.

Liebe Freunde,

wir alle, die wir hier versammelt sind, erwachsener als er, mit vielleicht komplizierteren Geschichten, die wir immer in sichereren Ländern gelebt haben, sind heute aufgerufen, unseren Blick auf das Herz Afrikas zu richten, auf Goma, auf diesen Kleinen. Märtyrer und Gesegneter, das heißt groß im Himmelreich. Dieser Jugendliche, der sein Land nie verlassen hat, geht uns im Himmelreich voraus und ist ein Lehrer für uns alle. Vor allem aber zeigt Floribert in dieser Welt der okkulten Mächte, und das sind viele, die korrupt sind und mit unbegreiflichen Kriegen herrschen, einen Weg der Veränderung auf, den niemand verhindern kann, angefangen bei mir.

Freunde, es ist nicht alles unmöglich, es ist nicht alles verloren, es gibt Hoffnung. Floribert wird sein Land zurückerobern, und diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, werden satt werden. In dieser Zeit, in der es wenig Hoffnung auf Frieden und Befreiung vom Bösen und seinen zahlreichen Vertretern gibt, ist unser Floribert eine Leuchte, die an einem dunklen Ort Licht schenkt. Und er gibt uns Hoffnung, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgehen wird.

So danken wir heute Abend im Gebet dem Herrn für dieses Geschenk an die Gemeinschaft, an die Kirche, an den Kongo und an die ganze Welt. Wir danken dem Herrn für dieses unverdiente Geschenk eines so jungen und kleinen Bruders, der unser Lehrer geworden ist.