Justizminister aus über dreißig Länder waren in Rom versammelt, um eine Kultur des Lebens und gegen die Todesstrafe zu stärken

Der 14. Internationale Justizministerkongress "No Justice without Life" am 28. November 2024 in Rom fand zu einem "strategischen" Zeitpunkt auf dem Weg zur Abschaffung der Todesstrafe statt. Vor wenigen Tagen, am 18. November, hat der Dritte Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution zum Moratorium gegen die Todesstrafe mit 131 Ja-Stimmen angenommen. Dies war eine historische Abstimmung mit einer noch nie dagewesenen Wahlbeteiligung (wir berichteten im No Death Penalty Blog), und in wenigen Wochen wird die Abstimmung in der UN-Generalversammlung stattfinden.

Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass bei diesem Treffen rund 30 Justizminister aus Ländern, die die Todesstrafe abschaffen oder beibehalten wollen, zu einer offenen und konstruktiven Diskussion zusammenkommen.

In seiner Begrüßung betonte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, die Notwendigkeit eines starken Engagements für das Leben "in all seinen Formen", das sich die Gemeinschaft zu eigen gemacht hat: von der Aktion für die Abschaffung der Todesstrafe über die Aufmerksamkeit für die Gefängnisse mit der Verteidigung der Würde der Gefangenen in Europa und in der ganzen Welt bis hin zum Schutz von Flüchtlingen aus Kriegen und Konfliktsituationen.

"Die Gemeinschaft Sant'Egidio weiß, dass der Sieg auf dem Weg zur endgültigen Abschaffung der Todesstrafe keine Angst vor graduellen Schritten hat - so Mario Marazziti - indem das konkrete Leben in den Gefängnissen humanisiert wird, die Isolation durchbrochen wird, die Zahl der mit dem Tode zu bestrafenden Verbrechen reduziert wird, die Schwachen aus dem Kreis derjenigen, die hingerichtet werden können, ausgeschlossen werden, angefangen bei Frauen mit Kindern, geistig Behinderten, Kindern, die Umwandlung von Todesurteilen in Zeitstrafen..... Deshalb sind wir der Meinung, dass auch die Humanisierung des Lebens in den Gefängnissen und in den Todeszellen ein Anfang ist: um nicht eine zusätzliche, ungeschriebene Strafe zu der bereits verhängten zu verhängen. Und um unsere Rechtssysteme nicht zu demütigen, indem wir noch mehr Wut und Gewalt erzeugen. (Der vollständige Text IT).

Zu den von Mario Marazziti angeführten Fortschritten der Kampagne gehört die Tatsache, dass in Afrika die Zahl der Länder, die die Todesstrafe abgeschafft haben, von 5 auf 24 gestiegen ist und dass im vergangenen Jahr nur 2 von 55 Ländern die Todesstrafe angewendet haben. Der Redner äußerte die Hoffnung, dass Afrika der zweite Kontinent ohne Todesstrafe werden kann, was durch den lauten Beifall im Saal unterstrichen wurde.

Es folgten Stimmen aus Südafrika, einem führenden Land bei der Bejahung des rehabilitierenden Justizvollzugs, dann aus Sambia und Malawi. Das "jüngste" anwesende Land, Osttimor, das 1999 gegründet wurde und dessen Verfassung die Todesstrafe nicht vorsieht, veranschaulichte den Weg der Versöhnung nach dem Unabhängigkeitskrieg.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani betonte erneut, wie wichtig es sei, die Front der Länder, die das weltweite Moratorium für Hinrichtungen unterstützen, zu erweitern, und bekräftigte das Engagement Italiens, einen Dialog zu eröffnen und die Länder, die die Todesstrafe beibehalten, davon zu "überzeugen", sich in diese Richtung zu öffnen.

Der Dialog wurde mit Beiträgen aus der Schweiz (die letzte Hinrichtung erfolgte vor mehr als 500 Jahren!), San Marino und der Mongolei fortgesetzt, wo der Prozess der Abschaffung der Todesstrafe dazu geführt hat, dass die Strafen der letzten 39 Verurteilten umgewandelt wurden, während an einem Gesetzbuch gearbeitet wird, das Rehabilitationsmethoden vorsieht, "um eine mitfühlendere Gesellschaft zu fördern und von Gewalt abzuschrecken".

Reden aus Simbabwe und Guinea beendeten den Vormittag. In den kommenden Tagen sind bilaterale Treffen geplant, und der Abschluss des Kongresses wird am Samstag, den 30. November, im Kolosseum mit der feierlichen Zeremonie "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe" stattfinden.