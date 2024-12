Die Lehre von Notre-Dame. Leitarttikel von Andrea Riccardi in Corriere della Sera

Corriere della Sera

Die Einweihung von Notre-Dame in Paris zog die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Fast so sehr wie die schreckliche Brandnacht am 15. April 2019, als sich die Augen der Welt auf das richteten, was Aldo Cazzullo als die „Kathedrale des Volkes“ bezeichnet. In Frankreich haben schon andere Kathedralen gebrannt. Aber bei Notre-Dame ist das anders. Vielleicht, weil sie jedes Jahr von Millionen Menschen besucht wird. Die „Invasion“ der Touristen hat jedoch dank des geschickten Managements der Pariser Kirche die religiöse Bedeutung des Gebäudes nicht zerstört. In Frankreich ist der Katholizismus nicht so stark wie in Deutschland (wo er nervenaufreibende Synodaldebatten erlebt hat) und auch nicht wie in Italien, wo er mit der finanzielle Unterstützung der Bürger ausgestattet ist (auch wenn diese in letzter Zeit reduziert wurde). Aber dort hat er Tiefe und Widerstandsfähigkeit in einer Gesellschaft, die den Laizismus zu ihrer Ideologie gemacht hat.

Das Feuer von 2019 war ein Schock. Es erschien die Metapher für eine brennende Kirche: der Rückgang der Gläubigen, des Klerus, des Einflusses auf die Gesellschaft. Es ist quasi die Offenbarung der katholischen „Endzeit“, wie der Politikwissenschaftler Jérôme Fourquet sagt. Gläubige, Ungläubige und auf ihre Weise Gläubige fühlten ein Gefühl der Leere und des Endes. Wie Corrado Augias sagt, „brauchen wir das Christentum, weil es sonst nichts mehr gibt“. Das Feuer schien eine Metapher für die Jahrzehnte der Säkularisierung zu sein. Der Zusammenbruch so vieler traditioneller Bezugssysteme hat Massen von Bürgern auf der Suche nach Sicherheit dazu getrieben, den Nationalsozialismus in Deutschland wiederzubeleben, sich mit dem Faschismus oder dem populistischen und nationalistischen Traditionalismus zu verbinden. Denn für viele ist es schwierig, in einer komplexen Welt ohne Bezugspunkte, Identität und Schutzwälle zu leben.

Präsident Macron hat dies bei der Wiedereröffnung so interpretiert: „Die Entdeckung hat einen Schreckensschauer hervorgerufen, dass Notre-Dame verschwinden könnte und dass auch unsere Kathedralen sterblich sind“. Ja, der Schreckensschauer so vieler Europäer, die sich als Kinder des Nichts entdecken und die Geschichte vergessen. Der Schreckensschauer eines verdunsteten Christentums, das sich auf kirchliche Kreise oder auf eine unattraktive Sprache an synodalen Tischen zurückzieht, aber vor allem - das ist das Problem! - von zu vielen vor allem nach der Corona-Pandemie, als die Kirchen geschlossen wurden, vergessen ist. Der Schreckensschauer des christlichen Abendlandes. Der Westen flüchtet sich in beruhigende „Idole“, ohne die tragische Geschichte zu kennen, in der sie entstanden sind.

Die Feierlichkeiten am 7. und 8. Dezember haben gezeigt, dass es nicht ausreicht, Ruinen zu restaurieren, sondern dass man wieder auferstehen kann: französischer Stolz auf politische Entscheidungen und institutionelle Kapazitäten, aber auch gemeinsames Pathos. Die italienische Scham angesichts der Ruinen unserer Erdbeben. Das habe ich in den überfüllten Gängen der Kathedrale gespürt. Aber wie wird Notre-Dame wieder auferstehen? Ein Denkmal oder ein lebendiger Organismus? Das ist die Frage. Nein, es handelt sich nicht um ein neues Kolosseum, sondern um eine Kathedrale, in der Kunst, Glaube und Geschichte miteinander verwoben sind. Eigentümer sind der Staat und die Gemeinde, aber der Lebensatem kommt vom Glauben der Menschen. Macron und der Pariser Erzbischof Ulrich haben diese Verbindung in strengem Laizismus, aber mit Kreativität hergestellt.

In Notre-Dame war die Welt zugegen: Franzosen, Europäer, Staatsoberhäupter vieler Länder. Präsident Trump ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die amerikanischen Katholiken als Koryphäen der Werte zu repräsentieren (die Amerikaner gehörten zu den größten Spendern für den Wiederaufbau, der mit Spenden aus der ganzen Welt finanziert wurde). Wie bei den Kathedralen des Mittelalters sind es die Menschen, die für den Wiederaufbau bezahlt haben. Trump und Musk waren erstaunt über diese liturgische und künstlerische Schönheit.

Der aufgeklärte Laizismus des Präsidenten, der Mut der Feuerwehrleute, die Arbeit so vieler Arbeiter und Spezialisten, der Beitrag vieler, kurz, das Engagement eines Volkes, das mit der Botschaft der Kirche zusammengeschweißt ist: „Die Größe dieser Kathedrale ist untrennbar mit der Arbeit aller verbunden... "Monsignore“, sagte Macron zum Erzbischof, „Notre Dame de Paris ist Ihnen zurückgegeben. Das Herzstück der Feier, auch wenn der Präsident eine Rolle spielte, war liturgisch: alte Symbole, Berührungen an der Tür mit dem erzbischöflichen Bischofsstab, das Läuten der Glocken, die jahrelang geschwiegen hatten, die Messe, bis hin zur Salbung und Weihe des Altars... während die Lesung aus der Bibel das Ereignis erhellte. Die Kirche Frankreichs hat sich nicht mit dem Triumphalismus der Steine gebrüstet, sondern sich auf die Liturgie beschränkt, die eine hoffnungsvolle Alternative zur abendländischen Leere darstellt.

Die Minderheitskirche Frankreichs hat das Volk wiederentdeckt und sich an den Westen und die Welt gewandt, indem sie von der Geschichte ausging, die in Notre-Dame geschrieben steht, und sich in der Liturgie ausdrückte. Sie hat die Debatten über den Reformismus in der Kirche, der nur wenige interessiert, umgangen und sich auf die „Armut“ des Glaubens und des Gebets beschränkt, indem sie Riten mit einer beredten Symbolik feierte, auch wenn diese nicht von allen geteilt wird. Weltweit, vor Jung und Alt, wandte sich Bischof Ulrich in einem symbolischen Dialog an die Orgel (die seit fünf Jahren schweigt): „Wach auf, Orgel, heiliges Instrument: intoniere das Lob Gottes...“. Eine höfliche Aufforderung an Gewissen und Kultur, wieder mit dem Glauben zu sprechen und zu singen. Was wird das Ergebnis sein? Schwer zu sagen. Es ist ein Prozess. Aber auf der Île de la Cité in Paris hat sich ein lebendiger Organismus fest etabliert: die Kathedrale, von seltener Schönheit und Eloquenz, die uns daran erinnert, wie entscheidend die Dimension des Geistes für die persönliche Existenz und das gesellschaftliche Leben ist, insbesondere angesichts einer komplexen und kriegerischen Zukunft.

[Andrea Riccardi]