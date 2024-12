Todesstrafe in den USA - eine Wende ist möglich. Ein Aufruf an Biden, Geschichte zu schreiben

In den Vereinigten Staaten und in vielen Teilen der Welt wächst eine breite Volksbewegung, die den bis zum 20. Januar nächsten Jahres amtierenden Präsidenten Biden auffordert, die vierzig Todesurteile in den US-Bundesgefängnissen umzuwandeln, bevor er aus dem Amt scheidet. Elena Molinari hat kürzlich auf den Seiten von Avvenire das Ergebnis einer Umfrage vorgestellt, die zeigt, dass sich die Bürger in den USA allmählich von der Todesstrafe distanzieren. Viele haben auf den Appell an Biden Bezug genommen, diese vierzig Urteile umzuwandeln: Dies geschah durch die US-Bischöfe, katholische und nicht-katholische Organisationen, die seit Jahren die Abschaffung dieser Strafe in den USA fordern.

Die Befürworter einer Abschaffung erinnern sich auch außerhalb der Grenzen der USA mit Sorge an die 13 Hinrichtungen auf Bundesebene in sechs Monaten, mehr als in anderthalb Jahrhunderten amerikanischer Geschichte, am Ende der vorherigen Trump-Regierung. Heute hat Biden die Chance, diese tragischen Entscheidungen seines Vorgängers (und nun Nachfolgers) rückgängig zu machen: Er braucht nicht einmal den Kongress, um mit dieser mutigen und notwendigen Geste Geschichte zu schreiben.

Ein katholischer Präsident wie Biden weiß sehr wohl, dass die Todesstrafe gegen die Lehre des Katechismus der Katholischen Kirche verstößt, der 2018 von Papst Franziskus in genau diesem Punkt mit unmissverständlichen Worten revidiert wurde: "Die Todesstrafe ist unzulässig, weil sie die Unverletzlichkeit und Würde der menschlichen Person infrage stellt.

In den USA finden mehr als die Hälfte aller Hinrichtungen in zwei Staaten statt, in Texas und Florida. In Texas werden 50 Prozent der Hinrichtungen in nur zwei von 254 Bezirken vollstreckt. Das Innocence Project für die Vereinigten Staaten hat gezeigt, dass es sich in mindestens einem von 15 Fällen bei sehr schweren Verbrechen um eine unschuldige Person handelte, dass in sieben von 101 Fällen die falsche Person anhand von Augenzeugen identifiziert wurde und dass in einem von fünf Fällen Geständnisse unter Folter und psychologischem Druck abgelegt wurden.

Auf der kürzlich von Sant'Egidio in Rom veranstalteten Konferenz "No Justice without Life", an der Justizminister aus verschiedenen Ländern der Welt teilnahmen, wurde das Thema eines Justizsystems behandelt, das das Leben nicht respektiert. Mario Marazziti sagte dazu: "Es gibt kein perfektes Justizsystem. Was nicht weggenommen werden darf, kann auch nicht zurückgegeben werden: das Leben. Die Abwesenheit der Todesstrafe schützt die Rechtssysteme vor sich selbst, weil diese die extremste Form der Zerstörung der Kultur des Lebens darstellt und weil sich alle Schwächen der Justizsysteme um sie herum konzentrieren. Sie ist die Verweigerung der rehabilitierenden Kraft der Strafe und der Sanktion, sie wird zu einem Abwärtssog für das Gefängnis und die Justiz, sie verleugnet im Grunde genommen den eigentlichen Ursprung, warum die Gesetze existieren: um die Gesellschaft und das Leben zu schützen. Auch das Leben von Menschen, die Unrecht tun.

Ein Rechtssystem, das die Todesstrafe verhängt, auch wenn es von der öffentlichen Meinung unterstützt wird, verleugnet sich selbst im eigenen Kern.

Das menschliche Leben steht nicht zur Disposition eines Staates, denn ohne Leben gibt es keine Gerechtigkeit. So wie es in all seinen Formen geachtet werden muss, so hat auch das Leben des Verurteilten einen Wert. Wer sind wir, dass wir beurteilen können, wie viel Leben noch übrig ist und was es wert ist? Man darf den Tod nicht so sehr lieben, dass man meint, die Todesstrafe sei eine Medizin für eine gewalttätige Gesellschaft. Die Todesstrafe ist keine Medizin, sondern das Gegenteil von ihr, sie ist ein Gift. Das Gegengift muss in einer gemeinsamen Anstrengung von Institutionen und Zivilgesellschaft gesucht werden. Denn eine Nation, die die Todesstrafe abschafft, setzt der Zukunft keine Grenzen und gibt ihren Bürgern ein Zeichen der Hoffnung: nichts ist bereits geschrieben oder unumkehrbar. Die Ablehnung der Todesstrafe stellt eine ständige Wachsamkeit gegenüber unserem Denken und der Gesellschaft dar: ein Weg, dem Schlafwandel zu entkommen, der zur Missachtung des Lebens anderer oder sogar zur Verleugnung möglicher Veränderungen führt.

In einer Zeit, in der die Legitimität der Vereinten Nationen und der Verfassungen von demokratischen Staaten stark angegriffen wird, würden die Umwandlungen durch Präsident Biden zeigen, dass eine Justiz, die in der Lage ist, das Leben immer zu achten, ein Bollwerk gegen die Kultur des Todes ist, die auch die Tötung von Zivilisten und Kindern in Kriegen in Kauf nimmt: ein Bollwerk der Zivilisation gegen die vereinfachte und verallgemeinerte Praxis der Gewalt.

[Marco Impagliazzo]