Humanitäre Hilfslieferung in den Libanon für die Geflüchteten aus den im aktuellen Konflikt zerstörten Dörfern

Die jüngsten Entwicklungen in dem seit langem schwelenden Konflikt im Nahen Osten haben - wie bekannt - schwerwiegende Auswirkungen auf den Libanon, wo es rund 4.000 Opfer zu beklagen sind und Dutzende von Dörfern, insbesondere im Süden des Landes, zerstört wurden.

Mehr als eine Million Libanesen haben ihre Häuser verlassen und sind in die Städte Tyrus, Saida und vor allem Beirut geflüchtet. Die Binnenflüchtlinge haben Zuflucht in öffentlichen und öffentlichen Schulen, Einkaufs Einkaufszentren, und viele leben in Lagern an den Stränden entlang der Küste.

Mit Beginn des Waffenstillstands am 27. November sind einige in ihre Herkunftsgebiete zurückgekehrt, obwohl die Lage aufgrund des Mangels an Wasser, Strom und Gesundheitsdiensten sowie die Zerstörung der Ernten auf dem Land. Dennoch sind viele in der Stadt geblieben: meist ältere Menschen, oft sehr arm, die von Familien und Ordensgemeinschaften aufgenommen werden.

Eine Delegation der Gemeinschaft reiste in den letzten Tagen nach Beirut, um sie zu treffen und die in Italien und Europa gesammelte humanitäre Hilfe zu überbringen, die bis Weihnachten 1.000 vertriebene Familien erreichen.

Die Übergabe der Hilfsgüter, zu denen auch Weihnachtspakete gehören, fand in Beirut in dem beliebten Viertel Burj Hammoud statt, einem Vorort, in dem eine große Zahl von Vertriebenen lebt, die von den Schwestern „des Saints Coeurs“ und der Gemeinde Jdeide aufgenommen wurden.

Weitere Hilfslieferungen werden in den kommenden Tagen nach Tyrus und nach Mimas gebracht, ein Dorf nahe der südlichen Grenzlinie, dank der Zusammenarbeit mit den Franziskanern des Heiligen Landes.

Überall warten die Menschen auf Frieden und hoffen, dass der Waffenstillstand zu einem dauerhaften Frieden wird.