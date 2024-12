Die Jahrhunderte des Martyriums schwächen die Christen der Welt nicht. Leitartikel von Andrea Riccardi in Corriere della Sera

Widerstand gegen Mafia, Kriminalität und totalitäre Ideologien. Angriffe auf das Christentum und die Verteidigung der Institutionen und des religiösen Lebens. Von Brancaccio (Palermo) bis Nigeria, ein ununterbrochener Kampf auf Leben und Tod. Die neue Herausforderung besteht heute darin, die spirituelle Dimension in den Mittelpunkt zu stellen. Zahlen der Unterdrückung



Das 20. Jahrhundert war für viele Christen das „Jahrhundert des Martyriums“. Das Bewusstsein dafür kam spät. Eine große Rolle in dieser Hinsicht spielte Karol Wojtyla, der die Nazi-Besatzung und das kommunistische Regime in Polen erlebte: Für ihn war die Kirche wieder eine Glaubensgemeinschaft der Märtyrer wie in den ersten Jahrhunderten. Sodass er anlässlich des Jubiläums im Jahr 2000 das Gedenken an die „neuen“ Märtyrer mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert hat, an der Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Anglikaner, Armenier und andere teilnahmen. Jede Kirche hat ihre Märtyrer, aber - so Wojtyla - im Martyrium sind die Christen bereits geeint.

Am 7. Mai 2000 wurden in einer stimmungsvollen Atmosphäre vor dem Kolosseum viele Namen von „neuen Märtyrern“ des 20. Jahrhunderts genannt. Der Papst sagte: „Die Namen vieler sind nicht bekannt; die Namen einiger wurden von den Verfolgern beschmutzt, die dem Martyrium Schande hinzufügen wollten; die Namen anderer wurden von den Henkern verschwiegen. Die Christen bewahren jedoch die Erinnerung an eine große Zahl von ihnen“. Die Erinnerung an die Märtyrer unserer Tage zeichnete ein anderes Bild des Christentums, das nicht beherrschend, sondern demütig und doch widerstandsfähig ist. Die Märtyrer waren keine Kämpftruppen, sondern Widerständler mit bloßen Fäusten.

Doch mit dem Sieg über den Nationalsozialismus und dem Ende der kommunistischen Regime, die das religiöse Leben nicht nur durch die Zerstörung der Kirchen, sondern auch durch die physische Vernichtung der Gläubigen die Religion zum Verschwinden bringen wollten, waren die großen Gegner des Christentums mit ihrem ideologischen und organisatorischen Apparat verschwunden. Stattdessen stellte man im Jahr 2000 fest, dass das „Jahrhundert der Märtyrer“ noch nicht vorbei war.

Die menschliche Alternative

Angesichts der kriminellen Herrschaft stellen Christen oder religiöse Menschen die menschliche Alternative zur Macht der Mafia dar, auch wenn sie wehrlos sind. Im Jahr 2005 wurde die ältere amerikanische Nonne Dorothy Stang in Brasilien ermordet, weil sie sich mutig für die Landlosen einsetzte. Im Jahr 2007 wurde Floribert Bwana Chui, ein 26-jähriger junger Leiter eines Zollamtes, der mit Sant'Egidio in Kivu zusammenarbeitete, getötet, weil er die Korruption ablehnte und sich weigerte, beschädigte Lebensmittel auf den Markt zu bringen, die die Bevölkerung schweren gesundheitlichen Schäden ausgesetzt hätten. Papst Franziskus hat ihn als Märtyrer „im Hass auf den Glauben“ anerkannt.

Es gibt Staaten, in denen Christen verfolgt werden. Der offensichtlichste Fall ist Nordkorea: Hier darf man sich nicht zum Beten versammeln. Christen sind das Ziel des islamischen Radikalismus, der die Länder von „Ungläubigen säubern“ will. Dramatisch war die Flucht (unter dem Druck des IS) der Christen aus Mosul und der Ninive-Ebene im Irak, wo sie zahlreich waren. Nur wenige sind zurückgekehrt. Generell sind Christen ein Ziel des islamischen Terrorismus. Mit Sorge verfolgen wir das Schicksal der verbliebenen Christen in Syrien nach dem jüngsten Sturz des blutigen Assad-Regimes (das von einigen Hierarchen auch als „Beschützer“ der Christen angesehen wurde). Wie wird sich die Regierung Al Dschulani nach ihren anfänglichen Versprechungen des vollen Respekts verhalten?

In Mittelamerika, in Nicaragua, hat die Regierung verfügt, dass alle ausländischen Ordensschwestern das Land verlassen müssen, und es ist die Rede von einem alternativen Kirchenprojekt unter staatlicher Kontrolle. Von Oktober 2022 bis September 2023 ist Nigeria das Land, in dem Christen am stärksten betroffen sind, mit 4.118 Opfern von insgesamt fast 5.000 weltweit.

Aber warum sind Christen in so vielen Teilen der Welt betroffen? In Wirklichkeit bezeugen sie ein alternatives Lebensmodell zur vertreiteten Gewalt und dem Auftreten krimineller Mächte. Ist es eine Geschichte der Besiegten angesichts der Maschinerie der Grausamkeit in der globalen Welt? Gewiss, das Christentum kennt Seiten des Schweiterns. Denken wir an den russisch-ukrainischen Konflikt, wo sich Völker mit demselben Glauben und derselben spirituellen Tradition gegenseitig bekämpfen. In der Tat werden die Kirchen für die Kriegspropaganda benutzt. Das Christentum, das vom Frieden, von der Liebe, vom Geist spricht, wird von den Kräften einer (mehr oder weniger legalen) globalen Welt, in der Waffen und Geld eine vorherrschende Rolle in den Kontrollstrategien spielen, „verhöhnt“.

Papst Franziskus gibt nicht auf und fährt fort, vom Frieden zu sprechen. Das Martyrium zeigt die Stärke derer, die glauben, auch wenn sie schwach und zerbrechlich sind. Eine Stärke, auch wenn sie nicht bewaffnet sind. Es sind Christen, die kämpfen können und mit ihren bloßen Händen gekämpft haben. Sie haben gekämpft, indem sie die Mentalität der Menschen verändert haben. Sie tun dies in der Hoffnung, dass sich alles, vieles ändern kann und dass - wie Wojtyla sagte - die Geschichte voller Überraschungen ist. Der Märtyrer Don Pino Puglisi, der 1993 im Mafia-Viertel Brancaccio in Palermo ermordet wurde, war von der Kraft der „Schwäche“ und der Unentgeltlichkeit überzeugt: „Wenn jeder etwas tut“, sagte er einfach, „dann kann viel erreicht werden."

Das Jubiläum von 2025 ist keine Reihe von Zeremonien oder Riten. Es ist von Papst Franziskus als eine Anfrage an verschiedene Welten gedacht: natürlich an die Katholiken, aber auch an die Christen, die heute trotz jahrelanger ökumenischer Aktivitäten so gespalten sind - und an diejenigen, die sich gegenseitig bekämpfen, an diejenigen, die über die Zukunft nachdenken, an diejenigen, die sich zu anderen Religionen bekennen... Es ist die Herausforderung, die spirituelle Dimension wieder in den Mittelpunkt zu stellen: im persönlichen Leben, in der Kirche, die durch ihre Diskussionen und ihre Trägheit zu sehr erstickt ist, in den Beziehungen zu den Religionen, in der Gesellschaft, ohne den Anschein zu erwecken, sich aufzudrängen. Männer und Frauen des Geistes tragen und nähren die Wirklichkeit mehr, als wir sehen und glauben: „Männer des wahren Gebets und der nüchternen Liebe sind die heimlichen Meister der Geschichte“, schrieb der französische orthodoxe Theologe, Olivier Clément. Er fuhr fort, dass der Christ „die Reichweite der geistigen Waffen“ entdeckt, um die Welt zu verändern: das Gebet und die konkrete Solidarität.

Das Jubiläum 2025 wird ein Zeichen der Hoffnung in verschiedenen Kulturen und Ländern sein, wenn es gelingt, diesen Vorschlag zu vermitteln. Schließlich beruht es nicht auf der Geschichte der Jubiläen, sondern auf dem Gedenken an die Märtyrer und verfolgten Christen, das zeigt, dass man dem Bösen widerstehen kann. Es gibt eine Kraft der Hoffnung, die den Menschen zum Widerstand und zur Veränderung bringt.

Gemeinschaft werden

Angesichts einer Welt voller Konflikte und geopolitischer Unsicherheit ist es leicht, in Pessimismus und Resignation zu verfallen. Die Frage ist: Was kann ich tun? Die vernünftigste Antwort scheint zu sein, sich in der Welt des Ichs zu verschließen, während das Jubiläum utopisch dazu aufruft, zur Gemeinschaft zu werden, hinauszugehen und auf den Weg zu einer besseren Zukunft zu pilgern und zu hoffen, dass sie möglich ist. Die Hoffnung, die aus der spirituellen Dimension kommt, steht im Mittelpunkt des Jubiläums. Franziskus schreibt: Wir müssen „ein soziales Bündnis der Hoffnung entwickeln, das allumfassend und nicht ideologisch ist und für eine Zukunft arbeitet, die vom Lächeln so vieler Kinder geprägt ist...“. Die Hoffnung nährt die Begeisterung: „In Wirklichkeit müssen alle Menschen die Freude am Leben zurückgewinnen... Sie können sich nicht damit begnügen, zu überleben oder zu leben, sich an die Gegenwart anzupassen, indem sie sich allein von den materiellen Realitäten befriedigen lassen. Das führt zum Individualismus, zerstört die Hoffnung und erzeugt eine Traurigkeit, die im Herzen lauert und sauer und ungeduldig macht“, so Franziskus abschließend.

Eine Frau und ein Mann, die sich der Hoffnung öffnen, bringen das „Ferment der Person“ in die Geschichte ein, so Clément, der davon überzeugt ist, dass dies in der Tiefe wirkt. Und er zitierte gerne eine Figur aus Pasternaks Roman Doktor Schiwago über die christliche Offenbarung: „Etwas ist in der Welt in Bewegung geraten... die Person, die Verkündigung der Freiheit... Das persönliche menschliche Leben ist zur Geschichte Gottes geworden“. Dies ist auch die Utopie des Jubiläums.