Der Appell von Sant'Egidio in Mosambik, dass die Gewalt aufhöre und Weihnachten als "Fest der neuen Hoffnung" gefeiert werde

In Mosambik kam es nach den Parlamentswahlen, aus denen am 9. Oktober die Frelimo-Partei als Sieger hervorging, zu Protesten der Oppositionsparteien. Proteste und Demonstrationen haben in verschiedenen Teilen des Landes häufig zu schweren Gewalttaten geführt.

Bis heute wurden schätzungsweise 130 Menschen getötet und mehr als 2.000 verletzt. In diesem Klima der weit verbreiteten Gewalt wurde sogar die Aussetzung der Weihnachtsfeiern erwogen.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat zu einem Ende der Gewalt aufgerufen, insbesondere in der Vorweihnachtszeit. "Das Land leidet ohne Dialog", so die Gemeinschaft, die dazu aufruft, die Kommunikationskanäle zwischen den Parteien wieder zu öffnen und hofft, dass "trotz der Widrigkeiten dieser Tage Weihnachten auch in diesem Jahr gefeiert werden kann und zu einem Tag des Friedens, der Besinnung und der Solidarität mit den Ärmsten wird".

Der Aufruf von Sant'Egidio hat im ganzen Land Interesse geweckt. Viele Medien haben darüber berichtet. Hier veröffentlichen wir den Text des Aufrufs (auf Portugiesisch und Deutsch) und das Interview, das einer der Leiter von Sant'Egidio in Mosambik, Nelson Moda, dem nationalen Fernsehen gegeben hat. DAS VIDEO