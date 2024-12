Der Winter verschlimmert die humanitäre Notlage in der Ukraine: Hilfslieferungen von Sant'Egidio in die Regionen an der Frontlinie

Der Winter verschlimmert die Notlage in der Ukraine aufgrund der Energiekrise, die durch die intensive und anhaltende Bombardierung der Stromerzeugungs- und -verteilungsanlagen verursacht wird. Das ist fast drei Jahre nach der russischen Invasion eine der schwierigsten humanitären Notsituationen. Häufige Stromausfälle führen zu einer Lähmung der Heizungssysteme in einem Winter, der sich bereits durch eisige Temperaturen bemerkbar gemacht hat. In den Regionen im Osten und Süden des Landes, die nahe der Frontlinie liegen, ist die Lage noch schwieriger.

Eine dieser Regionen ist der Bezirk Nikopol', eine Stadt in der Region Dnipropetrowsk. Die Stadt liegt am rechten Ufer des Dnjepr, die Streitkräfte der Russischen Föderation befinden sich am linken Ufer. Seit dem 1. Juli 2022 ist der Bezirk Nikopol einem ständigen, fast täglichen Artillerie- und Drohnenbeschuss ausgesetzt. Da die Stadt in der Nähe des Kachowa-Staudamms liegt (die wichtigste Trinkwasserquelle für 700.000 Menschen in der Ukraine), wurde dieser im Juni 2023 getroffen, und rund 100.000 Menschen im Bezirk Nikopol waren ohne zentrale Wasserversorgung. Gerade Nikopol ist einer der Bezirke in der Nähe der Frontlinie, in den Sant'Egidio die laufende humanitäre Unterstützung geschickt hat.

Seit den Tagen unmittelbar nach der Zerstörung des Staudamms von Kakhovka hat Sant'Egidio tonnenweise Trinkwasser geschickt. Durch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, den telefonischen Kontakt mit den bedürftigen Familien und den monatlichen Versand von lebensnotwendigen Gütern konnten seither rund 1.000 Familien, d.h. mehr als 3.500 Personen, unterstützt werden. Darunter befinden sich mehrere Wohngruppen, in denen Minderjährige leben und die Opfer von Bombardierungen wurden.

Mit dem Einbruch des kalten ukrainischen Winters hat die Gemeinschaft ihre Maßnahmen intensiviert, die sich vor allem an die Schwächsten richten: ältere Menschen, kinderreiche Familien, Menschen mit Behinderungen und viele Menschen, die mit ihren Männern an der Front alle Lebensgrundlagen verloren haben.

Der ständige telefonische Kontakt durch die Zentren in Lemberg und Kiew ermöglicht es, personalisierte Hilfe zu schicken: Medikamente, Kleidung. Aber vor allem in dieser Jahreszeit ist die Hilfe für Nikopol auf den Schutz vor der Kälte ausgerichtet, da es keine Heizungsanlagen und keinen angemessenen Schutz gibt: In den letzten Tagen sind über 1000 Pakete mit Thermokleidung, Brennholz und Kraftwerken an ihrem Bestimmungsort eingetroffen.

Die Fotos, die wir veröffentlichen und die uns von den Empfängern der Hilfe als Zeichen des Dankes zugesandt wurden, ermöglichen es uns, die Häuser derjenigen zu „betreten“, die seit drei Wintern unter dem Krieg leiden, und bestärken uns in unserem Gebet, dass sie bald einen Weg zum Frieden finden mögen.

Zur Unterstützung der humanitären Hilfe von Sant'Egidio für die ukrainische Bevölkerung; Spenden HIER