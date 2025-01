"In einer schwierigen Zeit hat der Herr unsere Einheit bewahrt. Wir beten für ein Jahr des Friedens und des Segens für alle, die unter den Kriegen leiden". Das Grußwort von Marco Impagliazzo am Ende der Liturgie des Te Deum

Die Liturgie führt uns heute Abend dazu, dem Herrn für das vergangene Jahr zu danken. Es war ein sehr kompliziertes, schwieriges Jahr, geprägt von Kriegen und Gewalt. Wir haben von einer „Zeit der Stärke“ gesprochen.

Nun, trotz alledem danken wir dem Herrn, denn er hat uns zusammengehalten, er hat die Gemeinschaft vereint und er hat uns die Schritte gezeigt, die wir in dieser schwierigen Zeit gehen können, indem wir die Türen unserer Häuser und unserer Herzen offen halten und all die Bitten um Segen aufnehmen, die aus dieser Welt und von so vielen Männern und Frauen kommen.

Der Herr hat uns mit ihm verbunden, mit seinem Evangelium, mit seinem Wort, das immer eine Leuchte für unsere Schritte ist. Er hat uns mit den Armen verbunden, die auch in diesem Jahr für uns Lehrer waren. Und er hat uns so viele Wunder des Gemeinschaftslebens, des Lebens im Glauben gezeigt, denn wir sind immer Kinder des Herrn des Unmöglichen, und diese Weihnachtszeit erinnert uns daran, wie das Unmögliche in der Geburt Jesu möglich geworden ist. Für all das danken wir dem Herrn, halten uns mit ihm und untereinander verbunden und machen uns gemeinsam auf den Weg in das kommende Jahr.

Wir bitten darum, dass es ein Jahr des Friedens und des Segens für all jene wird, die unter Krieg leiden. Wir denken immer an Mosambik, das sehr schwierige Zeiten durchmacht. Wir denken an Gaza mit all den Massakern, die dort stattgefunden haben, und mit all dem Leid, das dieses Volk mit sich bringt. Denken wir an den Sudan und den gesamten Nahen Osten.

Erinnern wir uns im Gebet an jeden einzelnen von uns und an alle unsere Gemeinschaften, besonders an die in der Ukraine, für die wir immer darum bitten, dass bald Frieden einkehrt.

Für all dies danken wir dem Herrn. Und wir wünschen uns gegenseitig ein Jahr des Friedens, des Guten und der Gesundheit.