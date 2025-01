Richten wir den Blick auf den Herrn und bitten für um Segen, Schutz, Licht, Gnade und Frrieden. Die Homilie von Don Marco Gnavi bei der Liturgie des Te Deum

Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Liebe Brüder und Schwestern, wir sind ein Volk auf dem Weg, und wie das biblische Israel suchen und bitten wir um Segen. Dieses Flehen wird in den Psalmen bezeugt, aber hier, im Buch Numeri, ist es Gott selbst, der uns die Worte lehrt, damit wir in ihm den Segen empfangen können. So gibt er Mose die Worte der Hoffnung weiter, damit er sie an Aaron und von Aaron an alle Israeliten weitergibt. Wir machen sie uns zu eigen, indem wir an alle unsere Brüder und Schwestern denken, die über die ganze Erde verstreut sind. Wir machen sie uns zu eigen, indem wir in unseren Herzen die Sorgen und Ängste der Völker tragen, die sich vor dem Kampf der Nationen und der Gewalt fürchten. Wir machen sie zu den unseren, wenn wir an diejenigen denken, die keinen anderen Schutz als das Gebet haben und in die Kälte der Einsamkeit und des Elends gezwungen sind. Wir machen sie uns zu eigen, wenn wir an die Kirche und die gesamte Gemeinschaft denken, die Gott erschaffen hat, damit sein Name und seine Liebe durch sie bekannt werden.

Dies sind die Worte, die Gott dem Mose gegeben hat: "Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden." Segen, Bewahrung, Licht, Gnade und Frieden, in den vielen Prüfungen der Geschichte dieses Volkes und derer, die Gott gezeugt hat, damit sie, frei vom Bösen, ihm gehören. Und wie viel Wahrheit steckt in den Worten des Psalmisten, wenn er bekennt (Psalm 44,4): "Denn nicht durch das Schwert haben sie die Erde erobert, und nicht ihr Arm hat sie gerettet, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts; denn du hast sie geliebt...". Du hast sie geliebt.

Und diese Liebe zieht sich durch die ganze Heilige Schrift und ist - so glauben wir - auch in diesem Jahr, das gerade inmitten der Stürme der gegenwärtigen Geschichte vergangen ist, eingeschrieben. Sie ist der Grund für unser Te Deum. Gott hat uns geliebt und liebt uns. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Er hat seinen Weg in die Herzen vieler unserer Brüder und Schwestern gefunden, deren Zeugnis hell und leuchtend ist. Mit ihnen werden wir in dieser Weihnachtszeit alle zum Herrn hingezogen. Wir sind eingeladen, unseren Blick auf ihn zu richten, wie die Hirten in der Nacht, ohne zu zögern. Unseren Blick mit der Bibel in der Hand auf ihn zu richten, unseren Blick auf ihn zu richten und seinen Schutz zu erflehen. Unseren Blick von uns selbst auf die Familie des Herrn richten.

Bei Maria und Josef finden wir das Kind, den wunderbaren Ratgeber, den Fürst des Friedens. Ein universales Zeichen des Friedens, in der Nacht. Ein unvergleichliches Opfer, das die Hirten dazu bringt, ihr Lob und die Herrlichkeit dieser Gabe zu besingen. Ein Lied, das dem der Engel gleicht, denn wer durch Weihnachten erneuert wird, findet neue Worte und Gedanken, um allen zu sagen, dass es möglich ist, dass Gott auf der Erde wohnt und die Menschen bewohnt.

Neben dem Kind steht Maria, sehr bescheiden und jung, doch sie trägt all diese Dinge in ihrem Herzen. Sie gibt dem ganzen Geheimnis der Liebe Gottes Raum in ihrem Herzen. Und das tun auch wir... Gott hat seinen Sohn gesandt, damit uns unsere Schulden vergeben werden und damit wir lernen, die Schulden der anderen zu vergeben. Damit wir an Weihnachten den Sieg über das Böse erwarten können. Paulus sagt, dass wir adoptierte Kinder sind, keine Waisen mehr, aber auch keine Sklaven. In einer gespaltenen Welt sind wir zu Geschwistern geworden. Wir können „Abba Vater“ rufen, bewegt von demselben Geist, der uns versammelt sieht und der uns bis heute geführt hat.

Wie sieht die Zukunft aus? Wenn wir Kinder sind, sind wir durch Gottes Gnade Erben. Dieses Erbe ist lebendig. Lasst uns beten, dass es in den jüngeren Generationen Früchte trägt, dass es Früchte trägt, um Krieg und Gewalt abzuschaffen. Denn der Friede ist nicht so, wie die Welt ihn gibt, die den Feind ausschaltet und die Wüste Frieden nennt, sondern er ist Christus selbst, das Zeichen der vollkommenen Liebe (Joh 14,27). Möge dieses lebendige Erbe in jedem von uns Früchte tragen und uns zu Gläubigen, zu mehr Gläubigen und zu Freunden Gottes machen. Möge es Früchte tragen, damit sich die Völker nach so viel Blutvergießen und Torheit näher kommen. Ja, möge der Herr uns segnen und uns behüten. Möge der Herr sein Angesicht für dich und für uns alle leuchten lassen und uns Gnade schenken. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen