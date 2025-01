Gaza - den prekären Waffenstillstand unterstützen

Der überraschende Waffenstillstand in Gaza, an den kaum noch jemand glaubte, fiel in die Zeit des Wechsels der amerikanischen Präsidentschaft von einer Regierung zur anderen. Die schwierigen Verhandlungen zogen sich unter der Leitung von Bidens Männern über Monate hin und führten zu einem sehr komplexen Prozess, der in drei Phasen mit zahlreichen Zwischenschritten unterteilt ist. Wir haben noch keinen Frieden, aber es ist ein sehr zerbrechlicher Anfang, der in jeder Hinsicht unterstützt werden muss.

Die ersten drei entführten Frauen sind freigelassen worden. Die Palästinenser im Gazastreifen zeigen ihre Zuversicht, indem sie die beschwerliche Rückkehr nach Hause wagen, wo sie oft nur einen Trümmerhaufen vorfinden. Es bleibt eine wackelige Situation, in der bei jedem Schritt Fehler möglich sind und die Gefahr besteht, alles zu zerstören, wie die Falken auf beiden Seiten hoffen. Die gestern von den IDF in Dschenin eingeleitete Operation "Eiserne Mauer" und der Aufruf der Hamas zu einer Reaktion sind Beispiele dafür.

Der neu gewählte Präsident Trump hat eine von seiner Regierung nicht ausgearbeitete Vereinbarung unterstützt, indem er noch vor der Machtübernahme seinen persönlichen Vertreter zu Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Netanjahu entsandte. Die Botschaft wurde gehört und es konnte nicht anders sein: Es war der israelischen Regierung nicht recht, ihrem wichtigsten Partner noch vor Amtsantritt in die Quere zu kommen. Donald Trump wird versuchen, die Hoffnung auf einen Übergang vom Waffenstillstand zu echten Verhandlungen im Geiste der abrahamitischen Abkommen aufrechtzuerhalten, die einen großen Teil der arabischen Welt näher an Israel herangeführt haben.

Um über den brüchigen Waffenstillstand hinauszukommen, müssen mehrere Faktoren zum Tragen kommen. Erstens muss eine neue, einheitliche palästinensische Führung entstehen, so dass die Hamas nicht mehr alle vertreten kann. Es gibt mindestens ein Dutzend palästinensischer politischer Gruppierungen, die noch niemand erfolgreich zusammengeführt hat. Es ist möglich, dass die Trump-Administration in dieser Hinsicht bessere Ergebnisse erzielen wird. Zweitens wird der Präsident der derzeitigen israelischen Regierungsmehrheit Garantien bieten müssen: Die ideologische Nähe ist bekannt, aber sie reicht nicht aus, um sie zu halten. Außerdem wird er die (mehr oder weniger loyalen) Verbündeten der USA im Nahen Osten, insbesondere Saudi-Arabien und die Türkei, nicht enttäuschen dürfen. Erstere haben sich bereit erklärt, zum Wiederaufbau des Gazastreifens beizutragen und warten auf eine Antwort. Letztere sorgen für Stabilität und Mäßigung im neuen Syrien: ein gemeinsames Interesse von Washington und Jerusalem. Außerdem müssen andere Verbündete, die durch verschiedene Faktoren geschwächt sind, wie Ägypten und Jordanien, deren Stabilität stets gefährdet ist, beruhigt werden. Sicherlich begünstigt die Schwächung des schiitischen Bogens - Iran und Hisbollah - die amerikanische Präsenz in der Region und stärkt Netanjahu selbst.

Der Instinkt von Trump und seiner Koalition wäre der Isolationismus, eine Doktrin, die in Amerika eine lange Geschichte hat und die sich der neue Präsident im Moment auf die Fahne geschrieben hat. Er hat das schon oft gesagt und bei der Amtseinführung wiederholt: Zölle, Wiedereinführung der Protektion, Eigenverbrauch von Energie usw. In seiner Rede erwähnte Trump weder die europäischen Verbündeten noch machte er irgendwelche Unterscheidungen: Amerika will sich der Welt allein als das stärkste Land präsentieren.

Doch die Geschichte ist bereits dabei, es selbst voranzutreiben. Von Donald Trump erwarten viele, dass er sich für den Frieden in der Ukraine und in Gaza einsetzt. Die zweite Geiselfreilassung ist für das kommende Wochenende geplant, während etwa hundert palästinensische Gefangene bereits aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden. Dies sind ermutigende Zeichen, die zwar noch sehr zerbrechlich sind, aber immerhin existieren sie und aus ihnen können wir etwas Dauerhafteres für die Region aufbauen. In einer chaotischen Welt, in der seit langem Opposition und Konfrontation vorherrschen, ist der Waffenstillstand im Gazastreifen ein erstes Zeichen für einen Gegentrend.

Es wäre verfehlt, ihn in einem Geist der Resignation zu betrachten. Im Gegenteil, wir müssen sie bewahren und mit allen möglichen Mitteln begleiten, an denen es der internationalen Gemeinschaft nicht mangelt. In erster Linie sind wir es den Völkern schuldig, die bisher zu sehr unter dem Krieg gelitten haben, wie Papst Franziskus beim Angelus am vergangenen Sonntag in Erinnerung rief: "Sowohl Israelis als auch Palästinenser brauchen klare Zeichen der Hoffnung: Ich hoffe, dass die politischen Autoritäten beider Länder mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft die richtige Lösung für die beiden Staaten finden können. Jeder kann sagen: Ja zum Dialog, Ja zur Versöhnung, Ja zum Frieden.

