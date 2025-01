Das Beileid der Gemeinschaft Sant'Egidio zum Tod Seiner Seligkeit Anastasios, Primas der Orthodoxen Kirche von Albanien, ein Freund des Dialogs und des Friedens. Er hat einen orthodoxen Humanismus geprägt, der für die Universalität offen ist

Seine Seligkeit Anastasios Yannatoulatos, der orthodoxe Erzbischof von Tirana und Primas von Albanien, ist heute in Athen im Alter von 95 Jahren verstorben. Die Gemeinschaft Sant'Egidio schließt sich der Trauer und den Gebeten seiner Kirche an und erinnert sich an ihn als einen guten Hirten, einen Mann des Dialogs und des Friedens, der eng mit ihr verbunden war.

Die Freundschaft reicht bis in die frühen 1990er Jahre zurück, als sein Wirken in Albanien begann, wo er die orthodoxe Kirche auf den menschlichen und materiellen Ruinen der Zeit von Enver Hoxha wieder aufbaute. Sie wurde über lange Jahre durch gegenseitige Begegnungen und Besuche fortgesetzt, im gemeinsamen Engagement für den ökumenischen und interreligiösen Dialog, sodass er seit 1993 an den Internationalen Friedenstreffen im Geist von Assisi in Mailand teilnahm und 2015 in Tirana Gastgeber des Treffens „Frieden ist immer möglich“ war.

„Das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg, sondern Ichbezogenheit: individuell, kollektiv, ethnisch, rassisch", sagte er bei dieser Gelegenheit in seiner Einführungsrede. "Ichbezogenheit ist die Ursache für die verschiedenen Formen von Gewalt, die den Frieden auf unterschiedliche Weise zerstören. Dies ist das Prinzip, das die großen und kleinen Konflikte auslöst und ihnen die Mittel an die Hand gibt; es ist das, was Menschen und Gemeinschaften mit Hass erfüllt, der nicht aufhört“.

In seiner persönlichen Geschichte hat er viele Länder kennengelernt, wie in dem ihm 2022 anlässlich seiner 50-jährigen Bischofsweihe gewidmeten und von Roberto Morozzo und Tommaso Opocher herausgegebenen Band „Anastasios von Albanien, Mann aus vielen Ländern“ nachzulesen ist. Von Piräus aus, wo er geboren wurde, und seit seiner Jugend in Griechenland übernahm er vielfältige Dienste in der Orthodoxie, unter anderem den Einsatz in Ostafrika, bis er schließlich 1991 nach Albanien kam.

Er war zu Recht stolz auf die Wiederauferstehung der Orthodoxie in diesem Land, die auch eine Frucht seines Glaubens, seines auf dem Evangelium gegründeten Charismas, seines missionarischen Willens und seiner Selbstverleugnung war. Aber er war nicht nur der Neugründer einer lokalen Kirche. Als international bekannte Persönlichkeit war er zu einem geistlichen und moralischen Bezugspunkt für die gesamte Orthodoxie geworden, weil er ständig versuchte, alle zur Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit aufzurufen, entgegen jeder politischen oder ethnischen Logik. Er sagte, er strebe danach, ein "oikoumenikos anthropos" und somit ein Mann der Ökumene zu sein, "verstanden als Synonym für einen Jünger Christi, der alle einschließt“.

Andrea Riccardi schrieb über ihn: „Trotz der Kleinheit seiner Kirche ist Anastasios eine große Persönlichkeit der heutigen Kirche: ein Mann des Glaubens, der einen orthodoxen Humanismus prägt und einen echten Beitrag zum globalen Humanismus leistet“.