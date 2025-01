Marco Impagliazzo zum Präsidenten der Gemeinschaft Sant'Egidio gewählt. Herzlichen Glückwunsch und gute Arbeit!

Am Sonntag, den 26. Januar, wurde Marco Impagliazzo am Ende einer umfassenden Konsultation, an der seit November letzten Jahres alle Gemeinschaften von Sant'Egidio in der Welt teilgenommen haben, erneut für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten der Gemeinschaft gewählt, die heute in mehr als 70 Ländern vertreten ist.



Die Wahlversammlung, an der 158 Delegierte aus allen Kontinenten in Rom teilnahmen, wurde am vergangenen Samstag mit einer Pilgerfahrt zum Petersdom und dem Durchschreiten der Heiligen Pforte eröffnet.

Am Ende der zweitägigen Tagung der Versammlung skizzierte Marco Impagliazzo die Ausrichtung des fünfjährigen Zeitraums, der in einem internationalen Kontext mit besorgniserregenden Konflikten und einer Wiederbelebung der Gewalt auf verschiedenen Ebenen beginnt. Angesichts dieser Umstände forderte der Präsident die Gemeinschaft auf, ihr Engagement für den Frieden und die Aufmerksamkeit für die verschiedenen geografischen und "Peripherien des Lebens" zu verstärken, in der Freundschaft, die sie seit jeher mit den Armen in der ganzen Welt pflegt.