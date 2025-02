Beim Gipfel über die Kinderrechte der Appell von Marco Impagliazzo: die Welt möge die einheitsstifenden Bestrebungen wiederfinden, um allen Kindern der Menschheitsfamilie das Recht auf Bildung zu garantieren, das die Welt verändert

Wir sind hier, um für das Recht auf Bildung einzutreten. Nach Angaben der UNESCO, die sich auf das Jahr 2023 beziehen, gehen 250 Millionen Kinder nicht zur Schule. Das ist etwa jedes zehnte Kind auf der Welt. Und während sich die Kluft zwischen den Geschlechtern in den letzten Jahren verringert hat, ist die Schulbildung von Flüchtlingskindern und Kindern mit Behinderungen nach wie vor sehr mangelhaft. Diese Millionen von Kindern und Jugendlichen, die keinen Zugang zu Bildung haben, sind eine offene Wunde, die mehr Rückständigkeit, Marginalisierung, Armut und Chaos bedeutet; weniger Möglichkeiten, einen positiven Kreislauf aus Entwicklung, Teilhabe und zivilem Zusammenleben in Gang zu setzen.

Ich stimme Präsident Draghi voll und ganz zu, dass wir in Schulen investieren müssen. Ich stimme den Worten meines Freundes Miguel Benasayag zu. Aber welche Schule? Welche Bildung? Denn die Schule hat etwas Außergewöhnliches und Heiliges an sich. Weil sie der Weg ist, Spannungen zu überwinden, Verzerrungen zu heilen, und weil sie sich bemüht, allen jenen Schatz an Wissen zu garantieren, den kein Dieb jemals stehlen kann, jenen Schatz an Zukunft, der den Weg für alle erleuchten kann. Die Friedensnobelpreisträgerin Malala sagte: "Bildung ist die einzige Lösung für die Übel in der Welt". Und heute sind die Übel der Welt vor allem der Krieg. Wir haben viel darüber gesprochen, der Papst hat darüber gesprochen.

Ich gehöre zur kirchlichen Gemeinschaft Sant'Egidio, die sich seit jeher um Kinder und Jugendliche in den Vorstädten kümmert, von Rom aus bis in viele Ecken der Welt. Wir haben die Idee, die Städte und Vorstädte mit Schulen des Friedens zu füllen, mit Schulen, in denen die Kinder auch den Frieden lernen, den großen Wert des Friedens, die Rolle des Friedens und des Zusammenlebens. Die Kinder von heute brauchen größere Brüder und Schwestern, die sie angesichts der Mafia, der lateinamerikanischen Maras, der allgegenwärtigen nationalistischen oder kriegerischen Reden über die Rechte und den Frieden aufklären, die ihnen eine zivilrechtliche Registrierung, Ernährungshilfe, medizinische Versorgung und dann auch Hilfe bei den Hausaufgaben garantieren. In der Schule lernen sie Frieden, Kinder unterschiedlicher Herkunft, Ethnien, Religionen leben zusammen und lernen, dass in der Gesellschaft von morgen der wahre Reichtum darin besteht, zusammen sein zu können.

Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, jenes Mindestmaß an einheitsstiftender Anstrengung wiederzuentdecken, die sie in ihren besten Momenten, unmittelbar nach dem Krieg, nach 1989, während der Pandemie, durchströmte, um allen Kindern der großen Menschheitsfamilie das Recht auf Bildung zu garantieren, das die Welt verändert. Wir müssen den Teufelskreis des Analphabetismus und des Schulabbruchs durchbrechen, indem wir uns auf die Peripherie der Existenz konzentrieren, von der der Papst heute Morgen gesprochen hat, indem er Kinder und Jugendliche zitiert, die den Weg zur Hoffnung öffnen können.

Und dies nicht nur in den Randgebieten des Planeten, wo Minderjährige, die in den Wirren eines chaotischen und gefährlichen Umfelds leben, die Normalität der Schule erhalten müssen. Millionen von Menschen gehen nicht zur Schule. Aber auch in den fortgeschrittenen Ländern, wo unsere Jugendlichen, die zerbrechlicher und ängstlicher sind als früher, die mit den "traurigen Leidenschaften" zu kämpfen haben, von denen Miguel Benasayag schrieb, und Schmit, die mit dem Verblassen der kollektiven Träume und Impulse zu kämpfen haben, jenen weiten Atem brauchen, den nur die Erinnerung und die Ideale des kulturellen Erbes ihnen geben können.

Der Psychoanalytiker Massimo Recalcati schrieb: "Wenn alles unsere Jugendlichen in die Abwesenheit der Welt drängt, (...) ist die Schule immer noch das, was das Menschliche, die Begegnung, die Beziehungen, den Austausch, die Freundschaften, die intellektuellen Entdeckungen bewahrt, [...]. Ist ein guter Lehrer nicht derjenige, der es versteht, neue Welten entstehen zu lassen? Ist er nicht derjenige, der immer noch daran glaubt, dass eine Stunde Unterricht das Leben verändern kann?".

Ja, eine Stunde Unterricht verändert das Leben. Tausend Stunden Unterricht verändern die Welt. Fangen wir an, daran zu glauben, und es wird wahr werden. Eine neue Zeit mit ihren Schwierigkeiten und ihrer Größe wird in der Schule geboren und wir wollen hier lernen, diese Zeit gemeinsam vorzubereiten. Vielen Dank!