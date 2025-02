7. Februar 1968 - 2025 - Herzlichen Glückwunsch Sant'Egidio!

Am 7. Februar 2025 wird die Gemeinschaft Sant'Egidio 57 Jahre alt. Während wir uns in Rom und in der ganzen Welt auf die Feier dieses Jahrestags vorbereiten, blicken wir auf das vergangene Jahr zurück, das viele wichtige Momente enthielt.

Wir haben nur einige davon ausgewählt. 7 Momente, 7 Blitzlichter, die uns daran erinnern, dass der Weg, den wir gehen müssen, immer derjenige ist, den der heilige Papst Johannes Paul II. der Gemeinschaft aufgezeigt hat: "keine andere Grenze zu setzen als die der Nächstenliebe, die keine Grenzen kennt".





Im Juli auf Zypern im Zelt der Freundschaft von Sant'Egidio: Essen, Schule, Solidarität mit Geflüchteten und Asylbewerbern





Paris, 22. bis 24. September 2024, Internationales Friedenstreffen “Imaginer la Paix - Imagine Peace”





19. November: 1000 Tage Krieg in der Ukraine: Leiden, Tote, humanitäre Notlage. Die Solidarität ist Widerstand gegen den Krieg und Hoffnung auf Frieden



Die Gemeinschaft Sant'Egidio bringt ihre Freude und ihren Dank für das päpstliche Dekret über die Anerkennung des Martyriums zum Ausdruck, dasden Weg zur Seligsprechung von Floribert Bwana Chui auftut







"Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten" (Lk 14,12-14). Das Weihnachtsessen ist eine Tradition der Gemeinschaft Sant'Egidio seit 1982, als eine kleine Gruppe von armen Menschen sich am festlichen Tisch in der Basilika Santa Maria in Trastevere versammelte. Weitere Informationen