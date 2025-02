Ein humanitärer Korridor aus Pakistan hat 46 afghanische Geflüchtete nach Belgien gebracht

Am Mittwoch, den 12. Februar 2025, sind im Rahmen der humanitären Korridore 46 afghanische Flüchtlinge am nationalen Flughafen Brüssel-Zaventem in Belgien angekommen. Insgesamt handelt es sich um neun muslimische und christliche Familien, die in Antwerpen, Boechout, Brüssel, Mechelen und Nivelles aufgenommen werden. Die Gemeinschaft Sant'Egidio wird zusammen mit lokalen Freiwilligenkomitees diesen Familien während des Asylverfahrens und bei der Integration in die belgische Gesellschaft helfen.

Alle angekommenen Familiengruppen waren nach der Rückkehr der Taliban im Jahr 2021 aus Afghanistan geflohen und haben in diesen Jahren ein schwieriges Leben in Pakistan geführt. Ein bewegendes Zeugnis über ihre Geschichte gab Lisa Hassani vor einigen Monaten beim Friedenstreffen „Imagine Peace“ in Paris.

Diese jüngste Ankunft ist Teil des Engagements von Sant'Egidio, Afghanistan und sein Volk nicht zu vergessen und nicht im Stich zu lassen und den Flüchtlingen ein sicheres Leben zu garantieren.

Die humanitären Korridore sind eine humanitäre Initiative der Gemeinschaft Sant'Egidio und ihrer ökumenischen Partner, um legale und sichere Einreisewege nach Europa für schutzbedürftige Flüchtlinge zu schaffen. Seit 2016 sind auf diese Weise mehr als 8000 Menschen angekommen, die meisten davon in Italien und Frankreich. Belgien hat mehr als 400 Flüchtlinge aufgenommen, die über die humanitären Korridore eingereist sind.