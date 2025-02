Sant'Egidio, Tausende feiern den 57. Jahrestag in St. Paul vor den Mauern

Das „Volk“ von Sant'Egidio in der Basilika zum Festgottesdienst und zur Feier. Menschen jeden Alters zusammen mit bedürftigen älteren Menschen, Obdachlosen, Menschen mit Behinderungen, Flüchtlingen, die über humanitäre Korridore gekommen sind, und Vertretern von Institutionen, darunter Laura Mattarrella, Minister Piantedosi und Bürgermeister Gualtieri. Kardinal Reina: „In der Kraft, Familie zu sein und Beziehungen zu knüpfen, liegt die Prophezeiung von Sant'Egidio“ – Impagliazzo: „Heute Morgen hat Papst Franziskus in einer Audienz gesagt: Baut weiter den Frieden auf in Rom und in der Welt“

Ein Festgottesdienst und ein Volksfest wurde in St. Paul vor den Mauern zum 57. Jahrestag von Sant'Egidio veranstaltet. In seiner Predigt kommentierte Kardinal Baldassarre Reina die Lesungen der Liturgie und sagte: „In einer Zeit, in der wir Einsamkeit erfahren, die für viele eine Quelle von Angst und Leid ist, ist es wichtig zu bekräftigen, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist, es ist nicht gut, jemanden zurückzulassen: Wir dürfen nicht akzeptieren, dass jemand durch Armut, Leid, Krankheit oder irgendeiner Form von Not niedergebeugt wird.“ „Die Kraft, eine Familie zu sein und Beziehungen aufzubauen“, fuhr der Kardinalvikar fort, ‚ist die Prophezeiung der Gemeinschaft Sant'Egidio, in der Arbeit für den Frieden und im Dialog zwischen verschiedenen Religionen‘. Er dankte der Gemeinschaft „für das Geleistete, für die Brücken, die gebaut wurden, und die Samen der Hoffnung, die gesät wurden“, und lud dazu ein, „mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken“, in der Gewissheit, dass der Herr weiterhin „die Schritte der Gemeinschaft Sant'Egidio segnen und begleiten wird“.

Der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, erinnerte in seiner Ansprache am Ende der Liturgie daran, dass sich Sant'Egidio „auch für das Gespür für eine universelle Offenheit bekannt ist und sich römisch fühlt, was diese Stadt und vor allem ihre Kirche kennzeichnet“. „Heute Morgen“, fuhr Impagliazzo fort, “hat mich Papst Franziskus empfangen und mich gebeten, der Gemeinschaft seinen Segen zu übermitteln, ihn zu unterstützen und den Dank zu überbringen, dass sie immer auf der Seite der Armen steht, und in dieser Zeit besonders auf der Seite der Migranten mit den humanitären Korridoren. Und er lädt uns ein, den Weg des Friedens in dieser Stadt und an den vielen schwierigen Orten, an denen die Gemeinschaft lebt, weiterzugehen.“

Die Basilika füllte sich bereits am frühen Nachmittag mit dem „Volk von Sant'Egidio“, Menschen jeden Alters aus allen Vierteln der Hauptstadt, zusammen mit den Armen, die dazugehören, viele Freunde, die sie auf ihrem Weg begleiten, Vertreter der Institutionen (unter anderem Laura Mattarella, Minister Matteo Piantedosi und Bürgermeister Roberto Gualtieri), der christlichen Kirchen - die Kardinäle Kasper, Gugerotti, Harvey und Bassetti konzelebrierten - und anderer Religionen.

Am Ende der Feier wurde mit allen Teilnehmern gefeiert: es waren bedürftige ältere Menschen anwesend, denen Sant'Egidio besonders nahe sein möchte, Obdachlose, von denen einige dank der Unterstützung der Gemeinschaft von der Straße weggekommen sind, Menschen mit Behinderungen, von denen viele in Kunstwerkstätten und Arbeitsprojekten integriert sind, die „Neuitaliener“, die heute im Land integriert sind, und die mit humanitären Korridoren gekommenen Flüchtlinge. Aber auch eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge, die von einem Konflikt betroffen sind, der in diesem Monat schmerzlich sein dreijähriges Jubiläum feiert.

Das Fest in Rom war nur das erste von vielen, die wir in den über 70 Ländern erleben werden, in denen Sant'Egidio präsent ist, von Europa bis Afrika, von Asien bis Lateinamerika.