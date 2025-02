"Verzichten wir nicht auf die Hoffnung, schenken wir Hoffnung und leben wir die Hoffnung für viele Situationen von Einsamkeit, Armut und Verlassenheit. Grußwort von Marco Impagliazzo

Liebe Freunde,

im Namen der Gemeinschaft danke ich für eure Anwesenheit, die uns in diesem glücklichen Jubiläum, dem 57. unserer Geschichte, begleitet. Wie ihr wisst, wurde die Gemeinschaft in Rom gegründet, sie ist die Tochter dieser Kirche von Rom, deren Bischof der Papst ist. Sie fühlt sich auch römisch im Sinn der universellen Offenheit, die diese Stadt und vor allem ihre Kirche auszeichnet. Heute Morgen hatte ich die Freude, von Papst Franziskus empfangen zu werden, der mich bat, der Gemeinschaft seinen Segen zu überbringen, sie zu unterstützen und ihr dafür zu danken, dass sie immer auf der Seite der Armen steht und in dieser Zeit besonders der Migranten mit den humanitären Korridoren. Und er lädt uns ein, auf dem Weg des Friedensaufbaus in dieser Stadt und an den vielen schwierigen Orten, an denen die Gemeinschaft lebt, weiterzumachen. Ich danke dem Kardinalvikar Baldo Reina für seine Anwesenheit und seine Worte und versichere ihm die volle Gemeinschaft im Dienst in dieser Kirche, deren Vikar er ist.

Ein besonderer Dank geht an Rechtsanwältin Laura Mattarella für ihre Anwesenheit und Freundschaft und durch sie erlaube ich mir, dem geehrten Präsidenten der Republik von dieser Versammlung aus den herzlichsten Gruß und Dank für seinen Dienst an der Einheit des Landes zu übermitteln. Ich danke den anwesenden zivilen und militärischen Autoritäten. Ein Gedanke gilt Kardinal Kasper und seinem Einsatz für die Einheit der Christen. Ich wünsche Kardinal Gugerotti, der im Nahen Osten engagiert ist, eine fruchtbare Arbeit für das Zusammenleben in diesen von Konflikten heimgesuchten Ländern. Ich danke Kardinal Bassetti für die Freundschaft, mit der er uns immer begleitet hat. Ebenso danke ich den Bischöfen und Delegierten der anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften.

Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, wir befinden uns im Jubiläumsjahr, das der Hoffnung gewidmet ist. Und von Hoffnung spricht dieses Volk von Sant'Egidio, das sicherlich Grenzen hat, aber über weite Horizonte verfügt. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wir schenken Hoffnung und leben von Hoffnung für die vielen Situationen der Einsamkeit, Armut und Verlassenheit, denen wir auf unserem täglichen Weg begegnen. „Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen“, sagt der Apostel Paulus, dessen sterbliche Überreste hier verehrt werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Kardinal Harvey, Erzpriester dieser Basilika, für die freundliche Gastfreundschaft zusammen mit der Benediktiner-Gemeinschaft mit Abt Ogliari zu danken.

Wir fühlen uns verantwortlich, „die Hoffnung weiterzugeben, die nicht zugrunde gehen lässt“, und wir sind uns bewusst, dass wir dieser Aufgabe nur mit der Kraft der Freundschaft und der Unterstützung von euch allen gerecht werden können.

In diesen Jahren haben wir immer versucht, aufmerksam auf das Wort Gottes zu hören, das „unsere Schritte erleuchtet“, und keine parteiischen oder ideologischen Visionen vom Leben und von der Geschichte zu pflegen. Wir haben versucht, uns frei zu machen von einer binären und gegensätzlichen Sicht der Dinge (wie sie oft in Konflikten vorkommt) oder von einer Kultur des Feindes, die alles Böse im anderen sieht. Dadurch können wir ungeahnte Ressourcen und Energien entdecken und uns von einem selbstverständlichen Pessimismus befreien, in der Wiederentdeckung der Beziehungen zwischen Männern und Frauen, zwischen den Völkern, zwischen verschiedenen Menschen. Mit der Überzeugung, Tag für Tag ein gemeinsames Schicksal aufbauen zu müssen, von dem sich niemand ausgeschlossen fühlt.

Ein lieber Freund, ein Rabbiner in Italien, hat mir sehr wohlwollend in seinen Glückwünschen zu diesem 57. Jahrestag geschrieben: „Die Zahl 57 in hebräischen Buchstaben entspricht Zan: ‚Derjenige, der die ganze Welt ernährt‘. Möge der Allmächtige viele Jahre des Lebens und des Segens schenken, die Sant'Egidio in die Welt bringt.“ Es sind Wünsche, die aufgrund ihrer Großzügigkeit peinlich sind, aber ich nehme sie als Aufforderung, jeden Tag daran zu arbeiten, unsere Welt zu „ernähren“, die in vielen Teilen Hunger nach Frieden, Güte, Freundschaft und Zukunft hat. Und vor allem, die Hoffnung zu nähren. Danke, dass ihr hier seid, und lasst uns weiter gemeinsam voranschreiten.