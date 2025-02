Die Schule des Friedens kommt auch nach Foggia (Italien), sie ist ein Ort der Freundschaft und Integration

Am 18. Februar wurde in Foggia, Apulien, die Schule des Friedens eröffnet. Eine Initiative der Gemeinschaft Sant'Egidio, die Freude und Hoffnung gebracht hat und mehr als vierzig Kindern und ihren Familien, die dieses Angebot mit Begeisterung angenommen haben, einen Raum der Freundschaft und Kultur bietet.

Die Schule des Friedens findet jeden Dienstag im Istituto Comprensivo "Parisi De Sanctis" statt, das sich im Stadtviertel Settecenteschi im Herzen des historischen Zentrums von Foggia befindet. Die Stadt liegt in einer Region, die von wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten geprägt ist, in der Armut und die Notwendigkeit, ein integratives Zusammenleben aufzubauen, tägliche Herausforderungen darstellen. Die Anwesenheit zahlreicher Menschen aus verschiedenen Ländern macht den Bedarf an Orten der Integration und des Dialogs noch dringlicher.

Foggia ist eine Stadt in Süditalien, die mit Problemen wie Arbeitslosigkeit und Kriminalität konfrontiert ist. Aber gleichzeitig ist die Bevölkerung widerstandsfähig und ist in der Lage, nach Lösungen zu suchen und Wege der Hoffnung zu schaffen. Ein Beweis dafür ist der Enthusiasmus, mit dem sich viele junge Universitäts- und Gymnasiasten für die Initiative entschieden haben, indem sie sich für die Förderung einer Erziehung zu Frieden und Solidarität einsetzen.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio, die seit etwa einem Jahr in der Region präsent ist, setzt ihr Engagement auch im Dienst an Obdachlosen und im Kampf gegen die Einsamkeit älterer Menschen fort. Die Gründung der Schule des Friedens ist ein weiterer Schritt in diese Richtung: ein Ort, an dem die Schönheit der Begegnung mit den Schwächsten zu einer Chance für alle wird, sich weiterzuentwickeln, und der dazu beiträgt, eine Kultur des Friedens und eine integrativere und menschlichere Zukunft aufzubauen.