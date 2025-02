Die Gemeinschaften von Sant'Egidio aus Indonesien, aus den Philippinen und Ost-Timor sind zu einer Tagung mit Andrea Riccardi in Jakarta versammelt

Am Sonntag, den 23. und Montag, den 24. Februar fand in Jakarta ein Treffen aller Gemeinschaften von Sant'Egidio in Südostasien statt - aus Indonesien, den Philippinen und Timor-Leste -, die sich anlässlich des Besuchs von Andrea Riccardi zum ersten Mal versammelten.

Es war ein Moment der Freude und des Feierns, wie man an der Begrüßung der Kinder, den Liedern und Tänzen bei seiner Ankunft sehen konnte, aber auch des Zuhörens, Nachdenkens und Austauschs zum Thema "Gebet, Arme, Frieden. Eine Prophezeiung der Barmherzigkeit und der Hoffnung", die es ermöglichte, gemeinsam auf das komplexe Panorama des riesigen Archipels zu blicken, der die drei Länder umfasst, und die Berufung zu bekräftigen, zusammen mit Menschen, Sprachen und verschiedenen Ethnien zu leben.

"Ihr seid als Kinder einer Welt der Inseln geboren, aber ihr seid nicht dazu bestimmt, wie Inseln zu leben" – sagte Andrea Riccardi – "denn ihr seid Kinder einer Gemeinschaft, die Mutter einer Familie in der Welt ist!".

Eine Familie, in der viele jung sind: In Indonesien sind 40% der Bevölkerung unter 25 Jahre alt, auf den Philippinen und in Ost-Timor ist der Anteil noch höher. In dieser Welt "wird den jungen Menschen beigebracht, an sich selbst zu denken und sich auf den Wettbewerb zu konzentrieren. Denn alles ist Karriere und Wettbewerb: Arbeit, Geld, soziales Leben. Das Gesetz lautet: Denk an dich selbst!", und das hat auch schwerwiegende Folgen: die Zunahme der sozialen Isolation, der Selbstmorde unter Jugendlichen, die Entstehung gewalttätiger "Gangs", die vor allem in Ost-Timor weit verbreitet sind.

In diesem Zusammenhang haben die Gemeinschaften die Aufgabe, "Brücken der Freundschaft zu bauen, die Einsamkeit mit Worten und Gesten zu durchbrechen" und die Freundschaft mit den Armen zu fördern, denn "wer einem Armen hilft, verändert die ganze Welt".

Der erste Tag des Kongresses endete mit der Liturgie, die vom Bischof von Padang, Mons. Vitus Rubyanto, geleitet wurde. Die Begeisterung der Lieder und das gemeinsame Gebet drückten die Freude über den Ruf aus, eine große, vereinte Familie in Asien zu sein.