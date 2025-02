Besuch von Patriarch Mar Awa III. bei der Gemeinschaft Sant'Egidio in Antwerpen

Am 24. Februar erhielt die Gemeinschaft Sant'Egidio in Antwerpen Besuch von Mar Awa III., dem Patriarchen der assyrischen Kirche des Ostens. Der Patriarch wurde am Sitz der Gemeinschaft in der Kammenstraat empfangen und besuchte die Armenküche Kamiano, das Kunstatelier und die Wohngemeinschaft der alten Menschen. Während des Treffens hatte er auch die Gelegenheit, einige syrische und afghanische Flüchtlinge kennenzulernen, die kürzlich über die humanitären Korridore nach Belgien gekommen waren.

Mar Awa III. hat eine langjährige Verbindung zu Sant'Egidio und nimmt regelmäßig an den internationalen Gebetstreffen für den Frieden im Geiste von Assisi teil. Im vergangenen November, anlässlich eines Besuchs bei der Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom, schenkte er Fragmente eines Steinkreuzes aus einer Kirche in Mosul, Irak, die 2014 vom IS zerstört wurde.

In Antwerpen hatte der Patriarch die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Gemeinschaft Themen wie die Bedeutung des Gebets, die Solidarität mit den Armen und Flüchtlingen und das Engagement für den Frieden zu erörtern.