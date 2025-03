Katholiken und Schiiten im Dialog für den Frieden

In den letzten Tagen fand in Rom das "IV. Internationale Treffen zwischen Katholiken und Schiiten – Vor den Herausforderungen der heutigen Welt" statt, um eine Bilanz der zehn Jahre währenden Dialoge zu ziehen, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio und dem Imam Al-Khoei-Institut gefördert wurden. Vier Jahre sind seit dem Besuch von Papst Franziskus im Irak und dem historischen Treffen mit Ayatollah al-Sistani in der heiligen Stadt Nadschaf vergangen, wie der Generalsekretär des Imam-Al-Khoei-Instituts, Jawad Al-Khoei, in Erinnerung rief, der auch bemerkte: "Vor zehn Jahren haben wir uns mit Ehrgeiz gefragt: Kann der Same des Dialogs Früchte tragen? Wenn wir auf den Weg dieser Jahre zurückblicken, sehen wir den Erfolg dieser Zusammenarbeit für den Frieden in verschiedenen Bereichen.

An der Konferenz, die mit einem Gedenken an den kürzlich verstorbenen Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, den ehemaligen Präfekten des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog, eröffnet wurde, nahmen Wissenschaftler aus Italien und dem Irak, aber auch aus Kuwait, dem Libanon und Pakistan teil. In der Eröffnungssitzung lud Kardinal George Jacob Koovakad, Präfekt des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog, alle ein, "gemeinsam einen Weg zu gehen und eine Allianz zwischen Jung und Alt aufzubauen", in dem Bewusstsein, dass "die Werte aller Religionen auf Frieden beruhen". Der Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Andrea Riccardi, erinnerte daran, dass der Frieden im Mittelpunkt der religiösen Botschaft steht: "Die religiösen Welten sind für das Universum der Frauen und Männer wahre Reservoire der Menschlichkeit. In den Schatztruhen ihres Glaubens und ihrer Weisheit sind die moralischen Gründe aufbewahrt, die die Vorstellungskraft für den Frieden entfachen und das Engagement für die Verbreitung der Kultur des Zusammenlebens unterstützen.

In den vier Sitzungen wurden verschiedene Themen behandelt: Glaube und Friedensbildung, heilige Texte und die Schaffung eines neuen Humanismus, Religionen und Kulturen angesichts der Globalisierung. Unter anderem hat Abu Al-Qasim Dibaji, Generalsekretär der World Pan-Islamic Jurisprudence, die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, dass die Religionen "eine inklusive Sprache sprechen müssen, die unser Streben nach Gerechtigkeit und Toleranz widerspiegelt". Der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, erinnerte daran, dass "kein Krieg heilig ist, nur der Frieden ist heilig" und betonte die Bedeutung des Geistes von Assisi und des Treffens von Papst Franziskus in Nadschaf mit Ayatollah al-Sistani, das gerade dank des Dialogs zwischen Schiiten und Katholiken möglich wurde.



Während der Konferenz wurde ein besonderer Gedanke an Papst Franziskus gerichtet, für den am Donnerstag, den 27. Februar, eine Gebetswache in der Basilika Santa Maria in Trastevere organisiert wurde, an der auch schiitische Religionsvertreter in einer Atmosphäre großen Respekts teilnahmen.

