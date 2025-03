Buenos Aires: die Armen beten für Papst Franziskus, ihren treuen Freund. Bericht von RaiNews

In Buenos Aires, in den Stadtvierteln, in denen die Gemeinschaft Sant'Egidio den Bedürftigsten ihre Hilfe zukommen lässt, sind viele Gedanken bei Papst Franziskus. In der Nähe des Vatikans, in der Pfarrei Flores, in der er vor seiner Wahl zum Papst als Pfarrer tätig war, erhalten Menschen in Not dank der Solidarität der Gemeinschaft warme Mahlzeiten. Reis, Eier, Gemüse und Brot werden miteinander geteilt: eine einfache Geste, aber voller Bedeutung, in einer Stadt, in der jede Woche fast 500 Menschen Hilfe erhalten.



Unter den Hilfsempfängern sind Miguel, der davon träumte, Sänger zu werden, und Norma, die mit ihrer Rente kaum die Miete für eine kleine Wohnung bezahlen kann. Es gibt Menschen, die stundenlang mit dem Zug fahren, um das Verteilungszentrum zu erreichen, und Menschen, die auf der Straße leben, aber die Hoffnung nicht aufgeben.

Viele von ihnen erinnern sich mit Zuneigung an Kardinal Bergoglio, seine Demut und seine Nähe zu den Armen. "Als er zum Papst ernannt wurde, bestand er darauf, seine kleinen Schulden zu begleichen, bevor er abreiste", erzählen sie. Und jetzt, da Franziskus einen Moment körperlicher Schwäche erlebt, sind ihre Herzen bei ihm.



"Wir beten, dass er bald gesund wird", sagt Norma, die sich an die letzte Messe des zukünftigen Papstes in Buenos Aires im Februar 2013 erinnert. "Die Kirche war voll und er sagte immer: 'Betet für mich.' Ich antwortete ihm: 'Bete auch für mich, denn ich bin krank.' Und ich fühlte mich sofort besser."



Am Abend, nach der Essensausgabe, versammeln sich die Ärmsten zum Gebet. Jedes Mal vertrauen sie ihre Hoffnungen Gott an, aber in den letzten Tagen erklingt eine besondere Bitte in ihren Stimmen: die Heilung von Papst Franziskus. "Ich liebe ihn, er ist ein sehr guter Mensch. Ich bin sicher, dass er gesund wird", sagt Norma zuversichtlich.



In der Stille der Nacht von Buenos Aires wird die Hoffnung derer, die weniger haben, zur Stärke derer, die immer den Geringsten gedient haben.