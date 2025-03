Würzburg: Gedenken an Wurzelsepp - 15.00 Uhr Marienkapelle

Ökumenischer Gottesdienst

Samstag, 22. März 2025 - 15.00 Uhr

Marienkapelle/Würzburg

Gedenken an Fritz Werner Marschner und alle, die in Einsamkeit, durch Armut oder durch ein Leben auf der Straße gestorben sind.



Vor 27 Jahren starb Fritz Werner Marschner in Würzburg, der vielen Menschen als "Wurzelsepp" bekannt war, weil er auf der Straße lebte und um Unterstützung bat. Dabei kam er mit vielen Würzburgern ins Gespräch und war ein bekanntes Gesicht der Stadt. Das Gedenken möchte dazu beitragen, dass niemand im Leid und in der Not vergessen wird und dass unser Zusammenleben in der Stadt auf die Pfeiler der Menschenwürde gegründet ist.