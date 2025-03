Ältere Gefangene in Malawi: die teilweise Jahre lang "Vergessenen" sind die vulnerabelsten und bedürftigsen. Sant'Egidio sorgt sich um sie

Im Hochsicherheitsgefängnis von Zomba, einem der größten in Malawi, sind einige hundert ältere Menschen inhaftiert: Männer, die oft seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, aus manchmal sinnlosen Gründen oder sogar ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis sitzen. Die armen, oft kranken und "vergessenen" Menschen, die sich keinen Anwalt leisten können, um ihr Anliegen vor Gericht voranzutreiben, haben im Laufe der Jahre den Kontakt zu ihrer Familie verloren und sind aufgrund ihres Alters nicht in der Lage, die kleinen Arbeiten zu verrichten, die es ihnen auch im Gefängnis ermöglichen, etwas zu essen und die notwendigsten Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen: Sie leben in extremer Armut.

Sie haben unterschiedliche Geschichten, aber sie sind durch Armut und Isolation verbunden. Antony ist 74 Jahre alt. Sein Sohn lebt weit weg und kann sich nicht um ihn kümmern. Seit 10 Jahren wartet er auf den Prozess. Anderson, 68 Jahre alt, ist seit 15 Jahren wegen einer Auseinandersetzung im Gefängnis und weiß nicht, wann er freikommt. Sie schlafen auf dem Boden in kleinen und überfüllten Zellen. Die Mahlzeiten werden nur einmal am Tag ausgegeben. Es gibt keine ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen, und mit zunehmendem Alter steigen die Gesundheitsrisiken.

Die Gefängnisbehörden von Malawi verlassen sich auf die regelmäßigen Besuche von Sant'Egidio in den Gefängnissen, die als Faktor der Humanisierung und Unterstützung gelten. In Zomba war es der Gefängnisdirektor selbst, der die Gemeinschaft um eine außerordentliche Unterstützung für etwa 200 ältere und kranke Menschen bat, die keinerlei Unterstützung von außen erhalten. Für sie wurde eine außerordentliche Verteilung von Lebensmitteln durchgeführt, und die Gemeinschaft übernahm die Verantwortung, ihre Bedürfnisse ständig im Auge zu behalten und sie regelmäßig zu besuchen.

Die Maßnahme ist Teil eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Malawi, in dem viele Menschen innerhalb und außerhalb des Gefängnisses unter sehr schwierigen Bedingungen leben. In dieser Situation wandern viele junge Menschen aus, und ältere Menschen werden oft allein gelassen und ausgegrenzt, in äußerst prekären Situationen. Sant'Egidio setzt sich seit Jahren mit verschiedenen Initiativen für die Verbesserung der Situation älterer Menschen ein, darunter ein im April 2024 verabschiedeter Gesetzesvorschlag, der finanzielle Unterstützung, häusliche Hilfsdienste und mehr Schutz durch Institutionen zur Verteidigung ihres Lebens vorsieht. Eine Vertretung von Sant'Egidio ist Mitglied des Lenkungsausschusses und überwacht die Umsetzung des Gesetzes. Weitere Informationen