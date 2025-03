Eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio trifft den neugewählten Präsidenten der libanesischen Republik, Joseph Aoun

Im Libanon hat sich am 9. Januar 2025 mit der Wahl des neuen Präsidenten Joseph Aoun nach einer langen politischen Lähmung, die das Amt über zwei Jahre lang unbesetzt ließ, eine Zeit der Hoffnung auf mehr politische Stabilität und wirtschaftliche Erholung aufgetan.

Eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio hat in den letzten Tagen dem neuen Präsidenten der libanesischen Republik in Beirut einen Besuch abgestattet. Im Gespräch wurden die Themen Frieden und die heikle Situation im Nahen Osten angesprochen, mit besonderem Augenmerk auf das neue Kapitel in der Geschichte des Libanon und seine Rolle für die Zukunft der Region und des Zusammenlebens.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio begleitet seit mehr als dreißig Jahren mit Anteilnahme die Ereignisse in diesem Land, das trotz seiner Schwierigkeiten weiterhin ein seltenes Modell des Zusammenlebens und der Demokratie in einer unruhigen Region der Welt darstellt.