Europa: In Frieden und im Gedenken vereint. Leitartikel von Andrea Riccardi in AVVENIRE

Einen Platz für Europa schaffen, um die Angst zu vertreiben und Hoffnung zu finden. Europa bedeutete nach dem Krieg die Wiederannäherung der Europäer. Und die Europäer sind, zumindest in einigen Ländern, auf der Ebene der Bürger wirklich zu Freunden geworden. Jetzt brauchen wir einen Platz, um dies auch als politische Tatsache laut auszusprechen. Der Platz kennzeichnet als Ort der Begegnung und des Austauschs die europäische Stadt: Zwischen Kathedrale, Rathaus, Universität und Markt ist unsere Zivilisation gewachsen und bildete sich jener Humanismus, der verschiedene Sprachen spricht. Europa ist - vor allem von außen betrachtet - eine Zivilisation, sie ist nicht überlegen, aber einzigartig in der Welt. Und doch läuft sie Gefahr, sich aufzulösen, wenn viele oder einige unserer (mittelgroßen) europäischen Länder nicht den Mut haben, in der globalen Welt und unter ihren Giganten zusammenzustehen.

Bisher haben wir unsere politischen Identitäten nebeneinander gestellt, ohne sie wirklich zu vermischen. Es fehlt uns an einer grundlegenden spirituellen Inspiration, die uns begeistert und über uns selbst hinausführt. Ein solcher Prozess muss sich von einer spirituellen Inspiration nähren, die Energien des Guten, des Friedens und der Eintracht freisetzt, die in unseren Völkern vorhanden sind, aber oft durch Angst gelähmt werden. Das ist keine Rhetorik, sondern die Realität Europas. Wenn wir uns auf der Straße versammeln, zeigt sich, wer wir sind, nach zu vielen Kriegen auf europäischem Boden, und dass wir auf eine Zukunft der Einheit zusteuern. Der Antrieb ist nicht die Wiederbewaffnung. Es ist nicht die Angst vor russischer Aggression. Es ist auch nicht die Abwehr von Flüchtlingen aus dem Süden. Angst leitet keine konstruktiven Prozesse ein. Die europäische Einheitsgeschichte hat sich nie gegen andere entwickelt. Aufgrund dieser Eigenschaft ist sie heute in der Lage, Frieden in der Welt zu schaffen, sie kann aufnehmen und integrieren. „Europa, eine sanfte Kraft“, sagte Padoa-Schioppa. Keine schwache Kraft. Daher muss sie sich mit geeigneten Instrumenten ausstatten: gemeinsame Verteidigung und Wiederbelebung der Diplomatie (nicht die bisher vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik geführte). Der Weg der Wiederbewaffnung der einzelnen Staaten, auch im Rahmen des Von der Leyen-Vorschlags, entspricht nicht dem Bedarf eines europäischen Militärinstruments. Es löst nicht das Grundproblem und zögert es nur hinaus. Was nützt die Wiederbewaffnung ohne echte Diplomatie? Was nützt die Wiederbewaffnung von Staaten, die nicht vereint sind? Hier muss das Problem angesprochen werden, an das sich niemand gern erinnert: Deutschland als Militärmacht war die Sorge von Mitterand und der politischen Klasse, die die Bundesrepublik groß gemacht hat. Ist die einseitige Aufrüstung eines Landes, in dem eine neonazistische Partei über 20 % der Stimmen hat und diese Zahl sich seit 2021 verdoppelt hat, sinnvoll? Es ist kein Misstrauen gegenüber unseren deutschen Freunden, dem zentralen Pfeiler Europas. Es wird nur die Sorge großer Deutscher wie Kohl wiederbelebt, als ein geeintes Deutschland gewünscht wurde, das aber an den Euro und an Europa gebunden ist.

Johannes Paul II., der die kommunistische Gefahr sicherlich nicht unterschätzte, sagte, dass man den Schrecken des Nationalsozialismus vergesse. Europa zu erweitern, ohne die Qualität der Einheit zu vertiefen und ohne alle Völker zusammenzubringen, hat zu einer ungeordneten Überlagerung von Ängsten und Egoismen geführt, wie die Ausübung des Vetorechts zeigt. So sehr, dass die von Macron vorgeschlagene, breite und elastische (aber nicht unbedeutende) politische Gemeinschaft Europas ihren Sinn hat, im Vergleich zu einem Kern, der stattdessen beabsichtigt, das eigene Schicksal aufzugeben. Die brutale russische Aggression in der Ukraine hat die gemeinsame Verteidigung wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die von Ursula von der Leyen vorgeschlagenen achthundert Milliarden gehen nicht in die richtige Richtung: Es wird Geld für Soziales und Zusammenhalt weggenommen, um es für die Aufrüstung in unkoordinierter Weise auszugeben. Und dann - ich wiederhole es - fehlt immer noch die Diplomatie im Dienste der Außenpolitik, die allein eine Zukunft in Frieden gewährleistet. Dass Europa stark und einflussreich ist, ist im Interesse aller, aber das darf nicht „gegen“ andere gerichtet sein. Es ist an der Zeit, erwachsen zu werden, indem wir uns von der Kriegspropaganda der letzten drei Jahre lösen und uns auf den Wiederaufbau einer multilateralen Ordnung unter Einbeziehung des globalen Südens konzentrieren. Heute beobachten und fordern sich die Supermächte gegenseitig heraus, sind verunsichert und werden aggressiv.

Diese Tendenz wird Probleme für die schwächeren Nationen - insbesondere Afrika - und neue Spannungen verursachen: Das Gesetz des Stärkeren überträgt sich auf alle und vervielfacht die Gegensätze. Es braucht einen festen und qualifizierten Ausgleicher: Es könnte sich dabei um Europa handeln. In den letzten Jahren haben die europäischen Staaten so gehandelt, als wären sie allein und manchmal rivalisierend. Es ist an der Zeit, gemeinsam in die Zukunft zu blicken: Die kriegerische Einheit scheitert, weil sie nicht über sich selbst hinausblickt und die Zukunft nicht vorbereitet. Es liegt in der Verantwortung Europas, weiterhin die Erinnerung an die Schande des Krieges zu bewahren: jenes Krieges, der im 20. Jahrhundert zweimal von Europa ausging und zu einem Weltkrieg wurde. Die neuen Generationen erben diese Geschichte und müssen sie weiterführen: Deshalb halten wir dieses gemeinsame Gedenken auf einem Platz lebendig, der unseren Willen zur Einheit bekräftigt. Neben den europäischen Flaggen werden dann die Flaggen des Friedens wehen.

[Andrea Riccardi]