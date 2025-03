24. März: Gedenken an den Märtyrerbischof, den Hl. Oscar Arnulfo Romero, der 1980 bei der Eucharistiefeier getötet wurde

Erzbischof Óscar Arnulfo Romero leitete das Erzbistum von San Salvador, der Hauptstadt des kleinen mittelamerikanischen Landes, er war "Stimme der Stimmlosen", ein Verteidiger der Armen und der "Stummen" und wurde am 24. März 1980 ermordet, als er in der kleinen Kirche des Krankenhauses für Krebspatienten, in dem er lebte, die Messe feierte. Papst Franziskus hat ihn am 14. Oktober 2018 im Petersdom heiliggesprochen.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio erinnert sich an ihn als einen heiligen Freund der Armen und des Friedens bis hin zum Geschenk seines Lebens. In der St. Bartholomäus-Basilika auf der Tiberinsel in Rom - dem Gedenkort für die Märtyrer des 20. und 21. Jahrhunderts, den Johannes Paul II. der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut hat - werden Erinnerungsgegenstände aus seinem Leben aufbewahrt:

Das Messgewand und das Messbuch, mit dem der Erzbischof von San Salvador die Liturgie zelebrierte.