Eine Perspektive stellt sich der Wegwerfkultur entgegen, um Schutz und Leidenschaft für die Schwächsten zu stärken. Leitartikel von Pfarrer Marco Gnavi

In dieser von Tod und Übermacht geprägten Zeit scheint Zerbrechlichkeit wenig Platz zu haben. Viele versuchen, sie zu verdrängen und verurteilen sie, weil sie das Leben selbst unerträglich machen würde. Und doch ist sie nicht der Feind, vor dem man sich schützen muss: Sie ist in unserer DNA. Wir werden nackt geboren und die Fürsorge der Mutter ist für das Leben notwendig. Fürsorge wird im Alter, in der Krankheit und Schwäche wieder benötigt und ist eine "Beziehung", die die Fähigkeit erzeugen kann, etwas zurückzuschenken. Das bringt zum Ausdruck, dass mein Leben für den anderen einen Wert hat.

Die Zerbrechlichkeit weist auf die Bedeutung des "Wir" hin, in dem wir geboren werden und in dem wir hoffentlich sterben, es sei denn, die Kultur und die Unzulänglichkeit des Gesundheitssystems zwingen uns zu einer Niederlage und rufen Schuldgefühle hervor: "Ich möchte meine Lieben nicht belasten...".

Vier Personen, die an verschiedenen fortschreitenden und behindernden Krankheiten leiden, wurden von der Consulta angehört, die sie gebeten haben, Kriterien für die Straffreiheit im Zusammenhang mit assistiertem Suizid festzulegen. "Ich bitte den Staat, mir zu helfen, besser zu leben. Nicht, mir beim Sterben zu helfen oder mich allein vor dem Hintergrund von Schmerz oder Verzweiflung entscheiden zu lassen." In der Würde und Aufrichtigkeit ihrer Worte höre ich das Echo von Freunden und Menschen, die an behandelbaren, aber nicht heilbaren Krankheiten leiden, deren Bewusstsein spiegelt die Liebe derer wider, die sie bis zum Ende begleitet haben. Die Lebensfreude und die Hoffnung wuchsen, während die Autonomie abnahm. Die Annahme des Aufrufs, der aus der Zerbrechlichkeit hervorgeht, hat sie zusammen mit Verwandten, Ärzten, Krankenschwestern, Freunden verwandelt und innere Ressourcen und kreative Lösungen hervorgebracht, die nachhaltig und praktikabel sind, um den Schmerz zu lindern und die Lebensqualität zu gewährleisten, ohne dass das Kriterium, sie zu "validieren", außerhalb der Einzigartigkeit der Liebe erörtert wird.

Ohne jemanden zu verurteilen, der ein anderes Gefühl ausdrückt, hat Maria Letizia Russo, Zeugin bei der Anhörung, den Grundsatz des absoluten Wertes des individuellen Willens in Frage gestellt, da sie davon überzeugt ist, dass die gesamte Verantwortung für die Entscheidung nicht auf den Kranken lasten darf ohne Liebe zum Leben und einen Solidaritätspakt: "Wahre Würde besteht darin, unter allen Bedingungen zu leben, nicht darin zu sterben. Der Staat muss mir sagen: "Dein Leben ist so wichtig, dass es von allen geschützt werden muss, sogar von dir selbst."

Die Kirche hat sich schon immer für die schwächsten Menschen eingesetzt und ihnen ein Stück Freiheit zurückgegeben, die ihnen in ihrer Einsamkeit sonst genommen würde stattdessen jeder Wahl beraubt würden. Was würde mit jedem passieren, wenn die Fähigkeit, sich auszudrücken, durch Krankheit aufgehoben würde? Wenn vor dieser Phase das Verlassenwerden käme, wer würde dann für meine Verbundenheit mit dem Leben sprechen? Und wie viele ältere Menschen, wie viele schwerbehinderte Menschen werden beim Zugang zur Notaufnahme ohne ihre Zustimmung in Heime geschickt? Onkologische und palliative Behandlungen werden vielen verweigert, weil andere glauben, dass sie sich nicht lohnen oder zu viel Geld kosten. Eine lebensverlängernde Behandlung ist selten und man stirbt schnell.

Sammy Basso hingegen hat mit seiner Weisheit, Tiefe und Ironie, in einer unermüdlichen Liebe zum Leben, dankbar und teilnehmend am Wunder, das es darstellt, unabhängig von Alter, Stärke oder Schwäche. Die Klarheit seiner Überzeugungen hat ihn uns allen näher gebracht, nicht entfernt. Viele, die mit ihm übereinstimmen, könnten sich äußern, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Sie sind oft unsichtbar und finden weniger Gehör als andere. Kürzlich erzählten mir die Frau und die beiden Töchter eines jungen Vaters, der an ALS gestorben ist, von seinen fünf Jahren Krankheit bis zu seinem Tod, der in seinem eigenen Zuhause stattfand. Die jüngste Tochter gestand, wie erstaunt sie war, "Mutter" ihres eigenen Elternteils zu werden, während sich die Dimension der Zeit verwandelte sich, jetzt wesentlich, kostbar und intensiv, wie nie zuvor. Am Ende der Beerdigung in der Basilika Santa Maria in Trastevere dankte die Schwester ihrem Vater: "Du hast mir das Laufen beigebracht, als du bettlägerig warst, das Umarmen, auch wenn deine Arme nicht reagierten, und das Weitblicken, als deine Augenlider und Augen bereits starr waren", unfähig, mit Hilfe des Computers zu kommunizieren. Auch in diesem und jedem Blick pulsiert immer das Geheimnis einer Existenz, die in der Lage ist, Umarmung und Empathie zu spüren.

Die lebenswichtige Kommunikation von Zuneigung übertrifft die verbale Kommunikation. Ich habe kleine Enkelkinder gesehen, die sich in Großeltern verliebt haben, die durch Alzheimer zu Statuen geworden sind, in einer Interaktion, die tiefer geht als das, was an der Oberfläche erscheint. Viele und einzigartig zugleich sind die bedeutungsvollen und beredten Leben mehr als die tausend verängstigten Worte über Behinderung, in Wirklichkeit aber auf die Hoffnung. Wie viele Aussagen über das Recht zu sterben schreiben dem anderen zu, was man für sich selbst fürchtet: Angst vor Leiden, vor Einsamkeit. Diese brauchen keine Bestätigung, sondern angemessene Antworten. In Wirklichkeit können gerade der Schutz und die Leidenschaft für die Schwächsten, die Schätze der Kirchentradition und Ausdruck des Humanismus unseres Europas (das sich derzeit im Niedergang befindet), eine Vision des Lebens neu gestalten, die hell und der Wegwerfkultur entgegengesetzt ist. Alle werden in den extremen Prüfungen des Lebens besser geschützt und abgesichert sein.

[ Marco Gnavi ]