Zwei Jahre Krieg im Sudan, aktuell die schlimmste humanitäre Krise

Im Jahr 2019, nach dem gewaltlosen Sturz des Regimes von Omar al-Bashir, war der Sudan scheinbar auf dem Weg zu einem demokratischen Wandel, er blieb jedoch unvollendet. Im Oktober 2021 lösten die Verhaftung von Premierminister Abdalla Hamdok und die Bildung der Regierung unter Führung von General Al Burhan Spannungen mit den Rapid Support Forces (RSF) von General Hemedti aus, bis am 15. April 2023 die Hauptstadt Khartum von schweren Bombardierungen betroffen war und der Bürgerkrieg begann.

Die sudanesische Zivilbevölkerung wurde von diesem Krieg schwer getroffen. Von den rund 50 Millionen Einwohnern des Sudan sind 10 Millionen Binnenvertriebene, 3 Millionen leben in den Nachbarländern, vor allem in Ägypten, Tschad und Südsudan. Fast zwei Drittel der sudanesischen Bevölkerung benötigen humanitäre Hilfe, darunter 16 Millionen Kinder. Die Ernährungsunsicherheit ist besonders akut, mit bestätigten Hungersnöten in verschiedenen Gebieten des Landes und Tausenden von Menschen, die von Hunger bedroht sind. Die Kindersterblichkeit in einigen Vertriebenenlagern ist sehr hoch. Aufgrund des Krieges wächst eine ganze Generation ohne Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung auf. Die Kämpfe zwischen der regulären Armee und der RSF erschweren die Lieferung humanitärer Hilfe durch die internationale Gemeinschaft erheblich.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio, die seit Jahren mit dem sudanesischen Volk befreundet ist, unterstützt die Binnenvertriebenen seit Beginn der Krise mit der Verteilung von Lebensmitteln im Bundesstaat Dongola, mit der Entsendung von humanitärer Hilfe in die Flüchtlingslager im Tschad und im Südsudan und hat sich direkt an der Evakuierung der Salesianerinnen beteiligt, die mehr als ein Jahr lang an der Frontlinie in Khartum gefangen waren. Die Gemeinschaft gibt sich auch nicht mit der Fortsetzung des Konflikts zufrieden, sondern setzt sich für die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den Parteien ein und fordert, dass der Zugang der Bevölkerung zu humanitärer Hilfe gewährleistet wird und dass gefährdete Familien, die vor dem Krieg fliehen, über humanitäre Korridore aufgenommen werden.