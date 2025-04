Die Jugend für den Frieden aus Portugal und Spanien begegnet Menschen in Sedavi, die von der Überschwemmung durch DANA betroffen wurden, und setzen ein Zeichen für eine solidarische und friedliche Welt

Rund hundert Jugendliche aus verschiedenen Städten Spaniens und Portugals trafen sich am 12. und 13. April in Sedaví, Valencia, zum Treffen "Gemeinsam bauen wir eine solidarische Welt des Friedens", das von der Bewegung "Jugend für den Frieden" der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde. Die Jugendlichen sprachen mit den Einwohnern dieser valencianischen Ortschaft, die am stärksten von der Überschwemmung durch den DANA vom 29. Oktober 2024 betroffen war. Während der Überschwemmung mobilisierten sich viele Freiwillige der Gemeinschaft, vor allem junge Menschen, um den Opfern zu helfen, indem sie in die betroffenen Gebiete reisten, beim Reinigen von Häusern und Schulen halfen, Feste und Treffen mit Kindern und älteren Menschen organisierten und das Weihnachtsessen vorbereiteten. Wie die Schilder in den betroffenen Gebieten erinnern: "Die jungen Menschen haben uns gerettet".

Das Treffen sollte die in diesen Tagen der Not geknüpften Bande stärken und das Engagement der Jugendlichen für eine Kultur des Friedens und der Solidarität in ihren Städten vertiefen. Das Treffen mit den Bürgern von Sedaví fand in Form einer Friedensdemonstration auf der Plaza Jaume I. statt. Dort wurden Zeugnisse aus verschiedenen Ländern der Welt ausgetauscht und das von den Jugendlichen verfasste Manifest für Frieden und Solidarität verlesen. Das Manifest erinnerte daran, wie junge und alte Menschen während der Katastrophe in ihrem gegenseitigen Zusammenkommen Kraft gefunden haben. "Wir haben uns aus der Bedeutungslosigkeit befreit, indem wir unsere Energie und unsere Träume zur Verfügung gestellt haben." Die Jugendlichen betonten, wie wichtig es sei, nicht auf neue Tragödien zu warten, um Solidarität und Einheit zu aktivieren: "Frieden kann auch Stück für Stück aufgebaut werden, und jede Geste der Solidarität erobert ein Stück der Welt für den Frieden".