Tiefer Schmerz über den Verlust von Papst Franziskus. Er hat die Kirche und die Welt in einer schwierigen Zeit geführt und Orientierung geschenkt, eine starke Stimme gegen die Kriege und für die Letzten und Migranten

Mit großer Betroffenheit schließt sich die Gemeinschaft Sant'Egidio der Trauer der Weltkirche über den Tod von Papst Franziskus an. Mehr als 12 Jahre lang hat er uns in einer schwierigen, von raschen Veränderungen und großen Unsicherheiten geprägten Zeit geführt und uns Orientierung geschenkt. Er selbst hat die Zeit als „Epochenwandel“ bezeichnet. Durch seine Worten und Gesten war er ein wichtiger Bezugspunkt nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Welt, wie während der Pandemie.

Mit seinem Tod vermissen wir die stärkste Stimme für den Frieden in einem internationalen Umfeld, das zunehmend von Gewalt und Kriegen geprägt ist. Er hinterlässt uns seine große Liebe zu den Armen und zu den Migranten, die in der Globalisierung der Gleichgültigkeit einen Weg der Hoffnung aufgetan hat.

Wir erinnern uns mit Zuneigung an die vielen Begegnungen, die er als Bischof von Rom und als Vater aller mit unserer Gemeinschaft hatte, an seine Unterstützung des Projekts der humanitären Korridore und an seine Ermutigung, den drei „Ps“ treu zu bleiben (preghiera, poveri, pace), mit denen er die Gemeinschaft Sant'Egidio charakterisierte: Gebet, Arme, Frieden.

Die Worte, die er bei seinem ersten Besuch in Trastevere im Jahr 2014 zu uns sagte, werden uns als Orientierung für die Zukunft im Herzen bleiben:

„Wenn ihr diesen Weg geht, tragt ihr dazu bei, dass das Mitgefühl im Herzen der Gesellschaft wächst – das ist die wahre Revolution, die des Mitgefühls und der Zärtlichkeit, die aus dem Herzen kommt – dass die Freundschaft anstelle der Gespenster der Feindschaft und der Gleichgültigkeit wächst.“

In Rom hält die Gemeinschaft um 20.00 Uhr das Gebet am Ostermontag zum seinem Gedenken in der Basilika Santa Maria in Trastevere, in Würzburg wird das Abendgebet um 19.30 Uhr in der Marienkapelle zu seinem Gedenken gestaltet.