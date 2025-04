Ein von Licht und Leid gezeichneter Ostermorgen. Die Meditation von Andrea Riccardi am Todestag von Papst Franziskus

Ansprache zu Matthäus 28,1-2 - Vorbereitung von Andrea Riccardi

Liebe Brüder und Schwestern,

es gab ein gewaltiges Erdbeben und die Frauen, die voller Trauer, unsicher und fassungslos zum Grab des Gekreuzigten kamen, sahen einen Engel auf einem Stein sitzen, der wie ein Blitz aussah und ein weißes Gewand trug, so weiß wie Schnee. Heute, am frühen Morgen des Ostermontags, im vollen Licht des Osterfestes, ist unser Papst Franziskus nach langer Krankheit verstorben. Gestern hatte er mit großer Anstrengung die Gläubigen auf dem Petersplatz begrüßt, indem er zwischen ihnen hindurchfuhr, dann war er auf die Loggia der Basilika gestiegen, um mit schwacher Stimme den Segen „Urbi et Orbi“ (lateinisch für „der Stadt, d. h. Rom, und der Welt“) zu spenden. Sein letzter Segen ist ein Ostersegen. Er hatte seine letzten Kräfte gesammelt, um inmitten des Volkes zu sterben, so wie er immer gelebt hatte. Eine Geste der Treue bis zum Ende.

Jede Kirche der Apokalypse hat einen Engel. Heute sagt der Engel der Kirche von Rom, unser Papst Franziskus, zu uns, die wir wie jene Frauen verängstigt sind und uns über die Zukunft der Kirche und der Welt unsicher sind: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.“ Der Tod des Papstes, der uns seit 2013 begleitet und geführt hat, macht uns Angst und die Welt befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Zukunft ist ungewiss. Aber er wiederholt: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten.“ Nie war es so wichtig wie heute, dem gekreuzigten Jesus nachzufolgen, der auferstanden ist. Der Tod des Papstes führt uns nicht so sehr zu einem Grab, sondern zu einem Leben, das nicht endet. Für die orthodoxen Gläubigen ist der Tod zu Ostern der schönste, da er bereits vom Licht der Auferstehung erfüllt ist.

In der Stille des Todes hallen die Gesten des Papstes nach: seine letzten. Zuallererst sein Einsatz für eine Kirche des Volkes, die sich zu Ostern in Sankt Peter und weit darüber hinaus auf der ganzen Welt versammelt hat. Er lebte für ein Volk ohne Grenzen und das Volk Gottes wird sich an ihn erinnern. Wie könnte man seine Worte mitten in der Pandemie vergessen, als er allein auf dem Petersplatz stand und auf ein niedergeschlagenes, verstreutes, krankes Volk blickte? Ich erinnere mich auch daran, wie er sich in der Pandemie als Freund der Wissenschaft und der Medizin erwies und sich nicht von dem Aberglauben anstecken ließ, der verschiedene christliche Kreise erfasst hatte. In Sankt Peter sagte er: „Der Anfang des Glaubens ist das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir sind nicht unabhängig, allein gehen wir unter. Wir brauchen den Herrn so wie die alten Seefahrer die Sterne. Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens ein. Übergeben wir ihm unsere Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir erleben, dass wir mit ihm an Bord keinen Schiffbruch erleiden. Denn das ist Gottes Stärke: alles, was uns widerfährt, zum Guten zu wenden, auch die schlechten Dinge. Er bringt Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das Leben nie zugrunde.”

Er war ein großer Zeuge der christlichen Hoffnung, vor allem für die Ärmsten, denn man muss sagen, dass dieser Papst die Kirche der Armen verwirklicht hat, nicht die Hilfe für die Armen, sondern die Armen inmitten der Kirche. Es war kein Zufall, dass sein letzter Ausgang aus dem Vatikan, bereits von der schweren Krankheit gezeichnet, ein Besuch der Häftlinge im römischen Gefängnis Regina Coeli war, am Gründonnerstag, um ihnen die Füße zu waschen (symbolisch, weil er es nicht mehr konnte). Als Papst der Migranten gegen jede Mauer prangerte er von Lampedusa und Lesbos aus die Globalisierung der Gleichgültigkeit an. Deshalb wurde er auch wenig geliebt, wenn nicht sogar gehasst oder verspottet. Er hat uns in der Liebe zu den Armen und den Randgebieten bestätigt.

Franziskus hat gespürt, dass dies die Stunde der Kirche ist, das einzige Boot, das die Welt vor der Unmenschlichkeit retten kann. Und sofort, gleich nach seiner Wahl, hat er sein Volk aufgefordert, hinauszugehen: Das ist die Enzyklika „Evangelii gaudium“, das Manifest seines Pontifikats: „Die Kirche ‚im Aufbruch‘ ist die Gemeinschaft der missionarischen Jünger, die die Initiative ergreifen, die sich einbringen, die begleiten, die Frucht bringen und feiern. ‚Primerear – die Initiative ergreifen‘: Entschuldigt diesen Neologismus!”

Vieles könnte man über ihn sagen, in dieser Stunde, in der uns wie den Frauen Angst vor der Zukunft und Trauer um den Tod des Papstes erfüllen, aber auch in einem Moment, in dem das Evangelium uns auffordert, einer großen Freude treu zu bleiben: der Freude, die Franziskus von Anfang an gepredigt hat, der Freude von Ostern, der Freude derer, die sich nicht von Angst und Pessimismus beherrschen lassen. Papst Franziskus lebt in seinem Herrn und wir danken Gott für die schönen Jahre, die wir mit ihm verbracht haben, dem Lehrer des Glaubens und des Lebens, dem Führer der Hoffnung, dem Freund der Armen, dem Verkünder der Freude des Evangeliums. Papst Franziskus, bitte bete für uns!