WÜRZBURG: Festgottesdienst zum 57. Jahrestag der Gemeinschaft mit Bischof Wilmer: "Im Antlitz Jesu das Antlitz des Armen erkennen"

In der Marienkapelle hat sich das Volk von Sant'Egidio zum Dankgottesdienst versammelt, um an die 57 Jahre der Gemeinschaft zu erinnern und dem Herrn für die Begleitung zu danken. Jeden Tag versammelt sich die Gemeinschaft zum Gebet in der schönen Kirche am Marktplatz, die zu einem geistlichen Zentrum in der Stadt geworden ist. Der Hildesheimer Bischof Dr. Heiner Wilmer stand der Feier vor und erinnerte an seine langjährige Freundschaft zu Sant'Egidio, die in seinen römischen Jahren begann.

Viele ärmere Freunde, Wegbegleiter der Gemeinschaft aus Ordensgemeinschaften und der Gesellschaft und Gäste der Ökumene feierten das schöne Fest mit. Auch der rumänisch-orthodoxe Metropolit für Deutschland, Serafim Joanta, nahm teil und erinnerte an die lange Geschichte des gemeinsamen Einsatzes für die Einheit der Christen.