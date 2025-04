Papst bis zum Ende, der Traum (und die Bitterkeit), dass mehr möglich gewesen wäre. Andrea Riccardi im Corriere della Sera

Der Tod von Papst Franziskus hat eine größere Lücke hinterlassen als gedacht. Der Tod von Johannes Paul II. bedeutete das Ende eines Modells vom Papsttum, das viele als das einzige kannten: eine charismatische Herrschaftsausübung. Bergoglio mochte das Wojtyla-Modell nicht. Er war mit der Politik seines Vorgängers in Lateinamerika nicht einverstanden. Paradoxerweise standen jedoch beide vor der Frage der Gebrechlichkeit und gingen damit auf unterschiedliche Weise um: Sie versteckten sich nicht, sondern stellten sich allen und blieben bis zum Ende Päpste. Anders war es bei Benedikt XVI., der sich unfähig fühlte, die Regierung des Vatikans zu führen, und „verantwortungsbewusst“ zurücktrat. Aber Verantwortung ist nicht das Kennzeichen jener Glaubensaufgabe, die zur Kraft des Wandels in der Geschichte wird, wie sie für Wojtyla und Bergoglio (so unterschiedlich sie auch waren) typisch war. Franziskus starb an der Front, wie man an Ostern gesehen hat, als er sich auf bewegende Weise von seinem Volk verabschiedete.

Mit ihm verschwindet der letzte globale Führer: Wir leben in einer Welt im Verfall ohne Führungspersönlichkeiten, die sich für das Wohl der Welt einsetzen. Bergoglio war einer. Man denke an die Enzyklika über den Frieden, „Fratelli tutti“, in der er den Vorschlag von Dialog und Geschwisterlichkeit macht. In dem Text findet sich eine fulminante Passage: „Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen. Halten wir uns nicht mit theoretischen Diskussionen auf, sondern treten wir in Kontakt mit den Wunden, berühren wir das Fleisch der Verletzten." Sein Nein zum Krieg schlägt eine Methode gegen die globale Gleichgültigkeit vor: den Kontakt zum durch Konflikte verursachten Leid.

In Bezug auf den Frieden und andere Themen hat Bergoglio es verstanden, „Neues und Altes“ zu verbinden, wie der weise Schriftgelehrte im Evangelium. Er tat dies mit einer oft unvorhersehbaren Menschlichkeit, mit starker Leidenschaft und Mitgefühl. Eine argentinische Freundin sagte mir, als der Papst gewählt wurde: Er habe einen „mysteriösen Hintergrund“. Der Mann, der sich den Menschenmengen und Kontakten hingab, war auch allein in seiner Führungsrolle, ohne Angst, persönliche Entscheidungen zu treffen. Am Ende war er etwas verbittert, weil man mehr hätte tun können. Viele Päpste haben das erlebt und es ist ein Zeichen für die Hoffnung, mit der sie sich in die Geschichte gestürzt haben.

Franziskus hatte von einem gemeinsamen Wandel in der Kirche geträumt, von einer „pastoralen Neuausrichtung“: Mit „Evangelii gaudium“ von 2013 schlug er eine Kirche vor, die hinausgeht und sich an die Kreuzungen des Lebens wagt, über die Grenzen der Pfarreien und der gewohnten Kreise hinaus. Dieser Traum ließ nach seiner Wahl einen Hauch von Lebendigkeit, einen Frühling in einer etwas müden Kirche spüren. Es war seine Revolution, die auf eine Welt des Widerstands, der Trägheit und Passivität stieß.

Die Volkskirche aus Klerikern und Laien, die mit der „Freude des Evangeliums“ hinausgeht, hätte Protagonistin eines Prozesses der Geschwisterlichkeit sein und wieder eine Volkskirche schaffen sollen. Das ist nicht geschehen, aber Bergoglio hat weitergemacht. Er hatte unbestreitbare Erfolge, wie der Friedensschluss mit wichtigen Bereichen des Islam, die ökologische Debatte, die Zentralität der Armen in einer Kirche, die „Kirche der Armen“ geworden ist, wie es das Konzil wollte, viele Reisen zur Evangelisierung und zum Dialog und vieles mehr.

Im Laufe der Jahre übernahm der Papst mehr Verantwortung und Entscheidungen in einer von ihm mühsam reformierten Kurie, in der das von Montini in der Nachkonzilsreform gewünschte Staatssekretariat an Bedeutung verloren hatte. Das Sekretariat hatte für Paul VI. die Aufgabe, zwischen dem Papst und den vatikanischen „Ministerien“ zu vermitteln, nicht um zu filtern, sondern um die Regierung der Komplexität eines vielfältigen Katholizismus zu koordinieren. Das römische Zentrum ist geschwächt und das lässt sich nicht allein durch Internationalisierung lösen.

Unbeugsamer Glaube, energischer Charakter und ein großartiges Gedächtnis führten zu einer Vertikalisierung des Papstamtes, in dem er Mut und Großzügigkeit bewies. Er hielt die globalisierte Kirche mühsam zusammen. Als erster globaler Papst hinterlässt er die Frage, was es bedeutet, eine so große und komplexe Welt zu regieren, die nicht mehr vom europäischen und westlichen Christentum beherrscht wird.

