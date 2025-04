Die Gebete der Gemeinschaft Sant'Egidio für Papst Franziskus: in Afrika, Asien, Amerika. Von den Peripherien der Welt ein Zeichen der Zuneigung und der Einheit

In diesen Tagen haben sich die Gemeinschaften Sant'Egidio in aller Welt dem Schmerz und den Gebeten der Weltkirche angeschlossen. Überall wurde für den Papst gebetet, nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, Asien und den Gemeinschaften des amerikanischen Kontinents.

Wir veröffentlichen einige der Bilder, die in diesen Tagen bei uns eingegangen sind und die uns mit diesem gemeinsamen und einstimmigen Gebet verbinden.