Ein seit Jahren in Caracas/Venezuela inhaftierter italienischer Gefangener wurde durch die Vermittlung von Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit italienischen und venezuelanischen Institutionen befreit

Alfredo Schiavo, ein italienisch-venezolanischer Staatsbürger, der seit über fünf Jahren in Caracas inhaftiert war, wurde am Samstag freigelassen und der Gemeinschaft Sant'Egidio übergeben.

Der 67-jährige Unternehmer, Sohn italienischer Einwanderer, die in den 1950er Jahren nach Venezuela ausgewandert waren, war wegen einer Affäre mit politisch-finanziellen Verwicklungen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Seine Freilassung aus dem Gefängnis El Helicoide, in dem zahlreiche politische Gefangene inhaftiert sind, erfolgte dank der Vermittlung der Gemeinschaft unter der Leitung von Gianni La Bella in Zusammenarbeit mit italienischen Institutionen, allen voran der Botschaft, sowie einigen venezolanischen Persönlichkeiten wie dem Gouverneur der Region Carabobo, dem ehemaligen Botschafter in Italien, Rafael La Cava.

Nachdem er sich in einer Klinik in der Hauptstadt einer angemessenen Gesundheitsuntersuchung unterzogen hatte, befindet sich Alfredo Schiavo derzeit in seiner Wohnung in Caracas. Die Reise nach Italien ist organisiert, er wird am Dienstag, den 6. Mai, in Rom ankommen.