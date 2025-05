Interview mit Andrea Riccardi im Corriere della Sera über Papst Leo XIV.: "Er kennt das Elend und kann die Ideen von Franziskus verwirklichen"

„Unter den Kardinälen wurde ein Papst gewählt, der das Erbe von Papst Franziskus fortsetzen wird, sich jedoch durch seinen religiösen Charakter deutlich davon unterscheiden wird. Ich glaube, dass er die Visionen von Jorge Mario Bergoglio verwirklichen wird, die oft aufgegriffen, aber nicht immer umgesetzt wurden“, sagt Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio und Historiker der modernen und zeitgenössischen Kirche.

Vor einigen Tagen waren wir uns in einem früheren Interview einig, dass viele der Analysen zum noch nicht eröffneten Konklave zu italienisch-zentriert sind. Auch nach dessen Ende verdient Riccardi Gehör.

Inwieweit wird Leo XIV. die Kontinuität von Papst Franziskus gewährleisten können?

„Er ist kein Klon. Er hat nicht die ungeduldige und „portégna“ (Überschwändlichkeit) seines Vorgängers aus Buenos Aires. Er ist ein Mann, der durch seinen sanften, beständigen Dienst geformt wurde, und Franziskus wollte ihn wegen seiner Ausgeglichenheit an seiner Seite haben.“

Was könnte ein Aspekt der Verschiedenheit sein?

„Er wird sich in der Regierung helfen lassen, wie er es als Generaloberer der Augustiner getan hat.“

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Wahl eines Kardinals aus den Vereinigten Staaten?

„Das mag viele überraschen, weil es noch nie vorgekommen ist. Aber um das zu verstehen, muss man sich mit der Biografie von Robert Francis Prevost befassen.“

Führen Sie uns bitte durch.

„Er ist ein Ordensmann der Augustiner. Er hat nicht nur eine amerikanische, sondern eine universale Dimension. Die Gefahr besteht darin, in die Spaltungen des amerikanischen Katholizismus hineinzuraten. Nicht bei ihm. Außerdem war er Bischof in Peru in besonders benachteiligten Gebieten. Er kennt die Not des peruanischen Volkes. Er hat die Staatsbürgerschaft dieses Landes und sprach gestern zu den Gläubigen auf Spanisch, nicht auf Englisch».

Fehlt ihm nicht «der Geruch der Schafe», der «Hirten inmitten ihrer Herde», wie Franziskus es den Priestern empfohlen hat?

„Das tut er. Und von Franziskus wurde er zum Leiter des Bischofsdienstes berufen, er hat seine gesamte Politik der Ernennung von Bischöfen, die die Zukunft der Kirche sind, fortgesetzt. Prevost stand über den Spaltungen und Ambitionen der römischen Kurie. Er war immer eine zurückhaltende Persönlichkeit. In der Kurie hat er ein arbeitsreiches Leben geführt, aber gleichzeitig außerhalb von Debatten und Diskussionen. Seine Biografie ist sehr universal. Amerikanisch, lateinamerikanisch, römisch. Er ist ein Papst mit großer Erfahrung. Er wird ein Volk vorfinden, das die Leere nach dem Tod von Franziskus spürt und das Bedürfnis nach einem spirituellen Führer hat. Dieses Volk wird ihn begleiten, wie man bereits auf dem Petersplatz gesehen hat.“

Wohin?

„Er ist ein Mann des Friedens, auch innerhalb der Kirche. Man wird sich fragen: Wird er den Konflikten gewachsen sein, da er keine diplomatische Erfahrung hat?».

Als er als Leo XIV. auf dem Platz sprach, rief er zum Frieden auf, ohne die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu erwähnen. Indem er es bei seiner ersten Gelegenheit als Papst unterließ, sie zu erwähnen, bewies er Klugheit: Er vermied in diesem Moment jedes Wort, das zugunsten der einen oder anderen Art von Frieden interpretiert werden könnte.

„Er ist ein metapolitischer Papst.“

Steht er über der Politik, ohne dass es ihm an Wissen mangelt?

„Ja.“

Im vergangenen November berichtete die Zeitung Avvenire über eine Studie, wonach 56% der amerikanischen Katholiken bei den Präsidentschaftswahlen für Donald Trump gestimmt hätten. Welche Linie wird Leo XIV. ihnen gegenüber verfolgen?

„Das geht wirklich über die Debatten in den Vereinigten Staaten hinaus. Er wurde nicht wegen der Debatten in den Vereinigten Staaten gewählt. Dass kein amerikanischer Kardinal gewählt würde, zeigte die Befürchtung, dass er als Ausdruck der größten Macht angesehen werden könnte. In diesem Fall ist das nicht so. Die ausgewählte Persönlichkeit hat eine universale Dimension.“

Seit 1978 gibt es keinen italienischen Papst mehr. Der letzte war Albino Luciani. Viele Prognosen tippten auf den scheidenden Staatssekretär Pietro Parolin. Bedeutet das, dass die Bedeutung Italiens in der Kirche überschätzt wird?

„Es wurde kein diplomatischer Papst gewählt. Parolin wäre einer gewesen. Die Wahl fiel auf einen Hirten, der zuvor in der Kurie gearbeitet hat und als besser geeignet angesehen wird, sich mit Fragen des Friedens und des Krieges auseinanderzusetzen. Der italienische Papst wird überschätzt. Es war, als gäbe es eine gewisse Nostalgie, aber ich glaube nicht, dass die Entscheidung zwischen einem Italiener und einem Nicht-Italiener gefallen ist. Die Wahl fiel auf einen Mann, der das Erbe von Bergoglio antreten kann, und Prevost war ein enger Mitarbeiter von ihm.“

Welcher Strang oder welche Handlungsweise hat sich in der inneren Dialektik der Kirche durchgesetzt?

„Es hat sich die Einheit der Kirche durchgesetzt. Sicherlich kann Leo XIV. jene Kurienmitglieder versöhnen, die Parolin wollten. Er ist ein Mann der Synthese. Und während Bergoglio zu Beginn der Messe des Konklaves nicht erwähnt wurde, wollte der neue Papst an ihn erinnern.“

Was ist die Komponente des Konklaves, die auf den ersten Blick nicht siegreich war?

„Diejenigen, die zurückgehen wollten, die Dinge in Ordnung bringen wollten und das Pontifikat von Franziskus als eine vorübergehende Phase betrachteten. Diejenigen, die sagten, man müsse sich um den ältesten Sohn kümmern, der zu Hause geblieben ist, und nicht um den verlorenen Sohn, der weggegangen ist.“

[Maurizio Caprara]