München: Die "Ecolab" - ökologische Werkstatt - für den Frieden eröffnet, ein neues Jugendprojekt

Am 1. Juni haben Jugendliche aus Schulen, der Universität und anderen Organisationen in München das neue "Ecolab-Programm" mit einem Fest begonnen. Es handelt sich um eine ökologische Werkstatt, in der sich junge Menschen für soziale und ökologische Projekte engagieren. Der Höhepunkt des Festes war eine Live-Schaltung mit drei Jugendlichen aus der Ukraine, die vom Drama des Krieges für die Kinder, aber vor allem von der Freude erzählt haben, mit denen die Kinder in die Schule des Friedens kommen. Sie sagten: "Dreimal in der Woche trifft sich die Schule des Friedens, die Kinder kommen aus einem Flüchtlingslager und leben in Containerbauten. Dort sind sie nicht geschützt. Wir holen die Kinder ab und bringen sie an sichere Orte. Am liebsten würden die Kinder jeden Tag und von morgens bis abends in die Schule des Friedens kommen."

Die Öko-Werkstatt ist ein Projekt für Jugendliche: "Wir arbeiten mit den Jugendlichen in der Ukraine zusammen um den Frieden im Kleinen konkret aufzubauen. Wir wissen, dass der Krieg so viel Leid hervorbringt. Das ist uns nicht egal. Wir haben begonnen eine Gruppe von Jugendlichen zu gründen, die Schulmaterial, Spiele, Bastelmaterialien, Stifte, Malsachen u.v.m. sammelt, um sie den Kindern und Jugendlichen in den Schulen des Friedens der Ukraine zu schicken.



Das Ecolab for Peace Projekt wurde im Oktober 2023 in Rom eröffnet und steht für eine neue Form der Solidarität, in der ökologisch und menschlich geholfen wird. Kinder brauchen einen Raum um Kind zu sein, um Freunde zu treffen und sich zu bilden. Wir wollen ihnen helfen, diesen Raum zu gestalten. Deswegen stellen wir dringend benötigte Hilfsgüter wie Schulmaterialien, Spielzeug, Bastelutensielien und vieles mehr zusammen. Es ist ein ökologisches Projekt, weil wir auch gut erhaltene Dinge sammeln, die nicht weggeworfen werden!